La Ley AB 1830 entra en vigencia: descubre los cambios clave y cómo protegen a las familias latinas en California

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Desde el 1 de enero de 2026, las tortillas en California han pasado de ser un simple alimento básico a convertirse en una herramienta fundamental para la salud pública.

Con la implementación de la Ley de la Asamblea 1830 (AB 1830), el estado se ha posicionado como el primero en el país en exigir que los fabricantes de harina de masa de maíz y tortillas incorporen ácido fólico en sus productos.

Esta medida está diseñada específicamente para abordar las disparidades en defectos de nacimiento que afectan de manera desproporcionada a la comunidad latina.

Una respuesta a una brecha histórica en California

Durante décadas, el enriquecimiento de granos con ácido fólico (una forma sintética de la vitamina B9) ha sido un gran éxito en Estados Unidos.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA, desde que se implementó la fortificación obligatoria de cereales, arroz y pastas en 1998, los defectos del tubo neural —como la espina bífida y la anencefalia— se han reducido en un tercio en la población general.

Sin embargo, la masa de maíz quedó fuera de ese mandato original. Esta omisión ha dejado desprotegidas a muchas mujeres latinas, para quienes las tortillas son un elemento esencial de su dieta diaria.

Investigaciones publicadas en medios como CalMatters y Associated Press destacan que las mujeres latinas en California tienen el doble de probabilidades de tener un bebé con estos defectos en comparación con mujeres blancas o afroamericanas, en gran parte porque consumen menos cereales fortificados y reportan niveles más bajos de ingesta de suplementos vitamínicos antes del embarazo.

Detalles de la nueva normativa que impacta a la comunidad latina en California

La ley, promovida por el asambleísta Joaquín Arámbula, quien es demócrata de Fresno, establece requisitosbastante estrictos para los grandes productores:

Fortificación: Se requiere añadir 0.7 miligramos de ácido fólico por cada libra de harina de masa de maíz.

Etiquetado: El ingrediente debe estar claramente indicado en la tabla de información nutricional.

Excepciones: Las pequeñas empresas, como los restaurantes locales o las tortillerías artesanales que hacen masa desde cero en lotes pequeños, están exentas para no sobrecargarlas con requisitos operativos excesivos.

¿Cuál es el impacto que se espera?

Expertos en epidemiología, citados por la Universidad de Emory, afirman que esta medida es "segura, probada y rentable".

Aunque la FDA permitió la fortificación voluntaria en 2016, un análisis de la Food Fortification Initiative (FFI) mostró que solo una pequeña parte de los productos en el mercado adoptaron este cambio por su propia iniciativa.

Con el poder de mercado de California, se espera que esta ley tenga un efecto dominó en otros estados y obligue a los grandes fabricantes nacionales a estandarizar la producción de masa fortificada en todo el país, cerrando finalmente una brecha nutricional que ha afectado a generaciones de familias hispanas.