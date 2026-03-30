Precios del petróleo Brent y Texas este 30 de marzo: cotización revela tensión en el sector

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Los precios del petróleo experimentan este 30 de marzo un incremento significativo, reflejando la incertidumbre que domina el panorama energético mundial.

El crudo Brent se posiciona en 115,02 dólares por barril, mientras que el WTI alcanza los 101,51 dólares, evidenciando una tendencia alcista impulsada por factores geopolíticos.

Este comportamiento responde principalmente a las tensiones en Oriente Medio, donde los conflictos y amenazas han generado preocupación sobre la estabilidad del suministro global de crudo.

Factores que impulsan el alza

El repunte ocurre en medio de advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre eventuales ataques a infraestructuras clave de Irán, lo que ha generado incertidumbre entre inversionistas.

Estas declaraciones han sido determinantes en la volatilidad de los precios, que reaccionan de forma inmediata a cualquier señal de conflicto.

La situación se agrava con enfrentamientos en Oriente Medio, donde se reportan acciones militares entre Irán e Israel, además de incidentes en Líbano. Este contexto eleva el riesgo de una escalada regional que podría afectar rutas estratégicas para la distribución de petróleo a nivel mundial.

A pesar del tono agresivo de las declaraciones desde Washington, también se han mencionado posibles negociaciones con Irán. Sin embargo, estas señales no han logrado generar confianza en los mercados.

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