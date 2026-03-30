Irán confirma la muerte de comandante naval Alireza Tangsiri: esto revelaron las autoridades

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Las autoridades de Irán confirmaron la muerte del comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri.

De acuerdo con la publicación realizada en el sitio web del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Sepah News, el alto funcionario iraní falleció como consecuencia de “graves heridas”.

Medios iraníes informaron sobre el comunicado oficial de los Guardianes de la Revolución, el cual indicaba que el comandante “sucumbió a heridas graves”.

Confirman muerte de Tangsiri tras cominicado de Israel

La confirmación se realizó después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmara el 26 de marzo que, “en una operación precisa y letal, las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Tangsiri, junto con altos mandos navales”.

Israel había señalado como abatido al comandante naval la semana pasada. En su declaración, indicaron que Tangsiri era "el hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz" por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

¿Quién era Alireza Tangsiri?

Tangsiri era una de las figuras militares más conocidas para el público en Irán y, según Israel, era responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz, reseñó RFI

Las autoridades iraníes no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

El veterano de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) dirigía la Marina de los Guardianes de la Revolución desde 2018 tras ocho años en el puesto de adjunto.

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