Licencia de Illinois 2026: requisitos, citas y costos para manejar sin miedo

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Si eres una persona indocumentada que vive en Illinois, ya no necesitas la antigua "licencia de visitante temporal" (TVDL) de franja púrpura.

Desde julio de 2024, y plenamente vigente en abril de 2026, puedes tramitar una licencia de conducir estándar, que sirve como identificación válida y permite transitar legalmente.

A continuación, se presentan los requisitos actualizados y el proceso detallado para obtener este documento que ya no te etiqueta como "visitante".

Requisitos para la licencia en Illinois

Para calificar, el Secretario de Estado de Illinois (SOS) solicita documentos que prueben tu identidad y que has residido en el estado por un tiempo determinado.

Documentos de Identidad: debes presentar un pasaporte extranjero válido o una Matrícula Consular vigente. Prueba de Residencia (12 meses): debes demostrar que has vivido en Illinois durante el último año. Necesitarás dos documentos (recibos de servicios, estados de cuenta bancarios o contratos de renta) que muestren tu nombre y dirección. Seguro Social o ITIN: si no tienes Seguro Social, no te preocupes. Firmarás una declaración jurada (affidavit) en la oficina indicando que no eres elegible para un SSN. El ITIN es opcional pero recomendable si lo tienes.

Paso a paso para tramitar tu licencia

El proceso requiere planificación, ya que las oficinas del Secretario de Estado suelen estar saturadas.

Paso 1: Programa una cita: Illinois ya no atiende sin cita previa para este trámite. Debes entrar al portal oficial de ILSOS temprano en la mañana para alcanzar un espacio.

Illinois ya no atiende sin cita previa para este trámite. Debes entrar al portal oficial de temprano en la mañana para alcanzar un espacio. Paso 2: presenta los exámenes: Deberás aprobar la prueba de la vista, el examen escrito (disponible en español ) y el examen de manejo. Para este último, debes llevar un vehículo con seguro y placas vigentes, acompañado por un conductor con licencia.

Paso 3: Pago de la tarifa: el costo es de 30 dólares. Si solo vas a sustituir tu antigua TVDL por la estándar, el costo suele ser de 5 dólares.

¿Qué diferencia tiene con la REAL ID?

Es fundamental entender los alcances de este documento. Al ser una licencia "Estándar":

SÍ es válida para conducir legalmente y como identificación ante la policía local.

NO es válida para abordar vuelos comerciales ni entrar a edificios federales (lleva la marca "Federal Limits Apply" ).

NO otorga derecho al voto ni cambia tu estatus migratorio.

Privacidad: ¿ICE puede acceder a mis datos?

Esta es la mayor tranquilidad para la comunidad: la ley de Illinois prohíbe explícitamente al Secretario de Estado compartir información con autoridades migratorias (ICE) para fines de deportación, a menos que exista una orden judicial firmada por un juez. El objetivo es puramente de seguridad vial.

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