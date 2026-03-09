Más allá del reloj: el evento natural que alarga los días en Estados Unidos este mes

Suscríbete a nuestros canales

El aumento de la claridad que se percibe estos días en Estados Unidos no es solo una ilusión tras el cambio de hora del pasado domingo.

La astronomía confirma que estamos en el periodo de mayor aceleración de luz solar del año. Mientras el Congreso debate si el horario de verano debe ser permanente, la inclinación de la Tierra ya está haciendo su trabajo, sumando minutos de sol a un ritmo vertiginoso.

Aquí te explicamos por qué marzo es el mes "mágico" para los amantes del día largo y en qué estado se encuentra la lucha legal por no volver a tocar el reloj.

El fenómeno de los 100 minutos: marzo vs. el resto del año

Aunque el horario de verano (DST) movió el atardecer una hora más tarde, la cantidad total de luz solar disponible crece de forma natural debido al ángulo de 23.5 grados del eje terrestre.

Ganancia récord: En regiones del norte de EE. UU., se ganan hasta 100 minutos de sol durante marzo.

Ritmo diario: Según meteorólogos de AccuWeather , ganamos un promedio de 3 minutos de luz al día .

El sur también brilla: Incluso en Florida, el aumento oscila entre 40 y 50 minutos de principio a fin de mes.

El próximo 20 de marzo ocurrirá el equinoccio de primavera, el punto de equilibrio donde el día y la noche duran lo mismo, antes de que las horas de luz tomen el control total hasta junio.

¿Será este el último cambio de hora? El estatus legal en 2026

El debate sobre el cambio de hora ya no es solo una molestia en el ciclo de sueño, sino una prioridad legislativa. Actualmente, existen dos corrientes enfrentadas en el Capitolio:

Sunshine Protection Act of 2025: Presentada en enero, busca que el horario de verano sea permanente. Los defensores argumentan beneficios económicos y de seguridad vial, pero el Senado aún no le ha dado luz verde. Horario Estándar Permanente: Otros legisladores prefieren eliminar los cambios quedándose con la hora "de invierno", citando beneficios para la salud cardiovascular y los ritmos circadianos.

Dato Histórico: En 1974, EE. UU. intentó el horario de verano permanente, pero la medida se canceló tras solo un año debido al aumento de accidentes infantiles en mañanas demasiado oscuras.

El caso de California: ¿Autonomía o bloqueo?

A pesar de que los californianos votaron a favor de eliminar el cambio de hora en 2018 (Proposición 7), el estado sigue atrapado en la burocracia:

Se requiere una mayoría de dos tercios en la legislatura estatal.

Es obligatoria la aprobación federal .

El reciente proyecto SB-1197 (febrero 2026) busca establecer el horario estándar permanente, pero sigue en revisión.

