Los propietarios de viviendas y otros inmuebles en Miami-Dade ya pueden utilizar Bitcoin para pagar sus impuestos sobre la propiedad.

La alternativa comenzó a funcionar el 9 de noviembre de 2026, por iniciativa del recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien busca ampliar las opciones de pago e incorporar herramientas digitales a los servicios públicos.

La medida permite realizar la operación por Internet o de manera presencial. Sin embargo, el gobierno local no recibe ni conserva criptomonedas: un sistema de procesamiento convierte el importe en dólares antes de transferirlo a las cuentas de la Oficina del Recaudador de Impuestos.

Así, el condado recibe el monto adeudado en moneda estadounidense y evita exponerse a los cambios en la cotización del Bitcoin.

¿Cómo se calcula el pago con Bitcoin?

El contribuyente debe seleccionar la opción de criptomoneda durante el proceso de pago en línea o solicitarla cuando acuda a una oficina. Después, conecta una billetera digital o una cuenta de una plataforma de intercambio compatible y autoriza la transacción.

El valor de Bitcoin puede variar durante el día. Por eso, el sistema determina la equivalencia en dólares al momento de procesar el pago.

En otras palabras, la cantidad de Bitcoin necesaria dependerá de su cotización en ese instante y del importe de los impuestos pendientes.

Fernández explicó que la iniciativa busca ofrecer más alternativas sin comprometer los fondos públicos. La oficina tampoco tendrá que administrar billeteras digitales ni invertir en activos virtuales, según el "anuncio oficial del condado".

¿Qué deben revisar los contribuyentes antes de pagar?

El pago con Bitcoin es voluntario y no sustituye los métodos tradicionales: siguen disponibles el efectivo, los cheques y las tarjetas. La nueva modalidad se limita a los impuestos sobre la propiedad.

Además, utilizar criptomonedas para cancelar una factura puede tener consecuencias tributarias para el contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) considera los activos digitales como propiedad y establece que venderlos o disponer de ellos puede generar una ganancia o pérdida de capital, según el costo de adquisición y el valor de la operación. Por ello, conviene conservar los registros de la transacción y consultar las "orientaciones oficiales del IRS".



La opción también coincide con el período de descuentos por pronto pago de los impuestos de 2026: Miami-Dade ofrece una rebaja del 4% durante noviembre, que disminuye al 3% en diciembre, 2% en enero y 1% en febrero. El beneficio depende de la fecha de pago, no del uso de Bitcoin.

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