Nancy Pelosi dice adiós: la congresista estadounidense pone fecha a su retiro

La representante Nancy Pelosi, única mujer que ha presidido la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció este jueves su retiro para 2027, poniendo fin a su trayectoria como una de las mujeres más influyentes de la política estadounidense.

Pelosi, quien ha representado al distrito congresional que abarca a San Francisco, California, durante casi 40 años, anunció su decisión un mensaje en video dirigido a los votantes.

“No me presentaré a la reelección al Congreso. Con el corazón lleno de agradecimiento, encaro con ilusión mi último año de servicio como vuestra representante”, dijo Pelosi, de 85 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales, que repasaba los momentos más importantes de su carrera.

El partido Demócrata se pronunció tras el anuncio de Pelosi, a quien desearon éxito en lo que será su nueva etapa retirada de la política.

"Nancy Pelosi pasará a la historia como la mejor presidenta de la Cámara de Representantes de todos los tiempos. Transformó este país para bien y su legado perdurará en nuestro grupo parlamentario. Los demócratas de la Cámara agradecen las décadas de servicio de @SpeakerPelosi y le desean lo mejor en esta nueva etapa", expresaron.

