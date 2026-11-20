La ejecución del recluso Reinaldo Dennes en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas, se extendió durante 63 minutos la noche del jueves después de que el equipo médico penitenciario fracasara repetidamente al intentar localizar venas aptas para suministrar la inyección letal.

Condenado a muerte por el asesinato en 1996 del comerciante de diamantes de Houston Janos Szucs, Dennes gritó de dolor y clamó auxilio divino mientras permanecía atado a la camilla, antes de que los médicos certificaran su fallecimiento a las 19:08 horas, apenas un minuto después de concluir el suministro de pentobarbital, según informó Associated Press.

Los reclamos de agonía frente a la versión oficial de las autoridades

Testigos presenciales relataron que Dennes gimió de forma persistente desde el inicio de las punciones, exclamando frases desesperadas como "¡El dolor! ¡Vete! ¡Vete!", "¡Me duele muchísimo la pierna derecha!" y "No creo que esto sea normal. Llévame contigo, padre. No me dejes sufrir así".

Ante las dificultades técnicas para canalizar sus brazos, los encargados terminaron insertando las vías intravenosas en el pie izquierdo y en el costado izquierdo del cuello del condenado.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Amanda Hernández, defendió la legalidad del protocolo y aseguró desconocer el número exacto de punciones fallidas.

Hernández insinuó además que el reo exageró su sufrimiento al quejarse de calambres en extremidades sin agujas y antes de recibir el fármaco, sosteniendo que las autoridades actuaron sin anomalías.

Polémica nacional y jornada récord de ejecuciones en Estados Unidos

El episodio en Huntsville aviva el debate sobre la eficacia de las inyecciones letales tras el fallido procedimiento ocurrido en septiembre en Tennessee contra Christa Pike, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital por fallos en el acceso venoso.

Asimismo, la muerte de Dennes representó la segunda ejecución ejecutada ese mismo jueves en el país, horas después de que Florida aplicara la pena capital a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, alcanzando así un récord histórico de veinte ejecuciones estatales en un solo año.

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