El congestionamiento crónico en las oficinas del Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas DPS) impulsó un mercado negro de reventa de turnos y estafas en Facebook, WhatsApp y TikTok que amenaza la seguridad legal y financiera de conductores hispanos en Houston, Dallas-Fort Worth, Austin y San Antonio.

Quienes recurren a gestores informales pagan entre $50 y $250 por citas gratuitas acaparadas mediante bots, o pierden entre $500 y $1.500 al comprar tarjetas falsificadas bajo la falsa promesa de obtener licencias sin estatus migratorio legal.

Los detalles sobre este esquema de fraude, el marco sancionatorio y las normas de tránsito vigentes proceden de los registros regulatorios del Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas DPS) y del Código de Transporte de Texas (§ 521.021).

Las normativas estatales advierten que Texas exige estatus migratorio legal comprobable y validación federal SAVE, lo cual convierte en delito grave cualquier intento de utilizar documentos gubernamentales alterados o falsificados.

El portal oficial del Texas DPS vincula cada turno a datos personales específicos, provocando el rechazo inmediato en ventanilla cuando un usuario acude con una reserva adquirida mediante terceros.

Además, poseer una tarjeta falsa expone al conductor a cargos penales por manipulación de registros gubernamentales (Tampering with a Governmental Record), una felonía que conlleva prisión estatal y graves consecuencias migratorias.

¿Cómo conseguir una cita gratuita y evitar estafas en el Texas DPS?

El sistema en línea del organismo (public.txdpsscheduler.com) libera citas para el mismo día (Same-Day Appointments) todas las mañanas de lunes a viernes, generalmente entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., en cada oficina local. Conectarse puntualmente en ese horario o seleccionar sedes ubicadas en condados rurales cercanos a las grandes áreas metropolitanas permite asegurar un turno gratuito en pocos días.

Quienes conducen sin un permiso válido en el estado enfrentan penalidades severas bajo el Código de Transporte de Texas (§ 521.021), las cuales escalan de forma progresiva según la reincidencia del conductor:

Primera infracción: Delito menor Clase C con multa de hasta $200, costos judiciales y posible remolque del vehículo si no viaja un acompañante con licencia válida.

Delito menor Clase C con multa de hasta $200, costos judiciales y posible remolque del vehículo si no viaja un acompañante con licencia válida. Segunda infracción (en un año): Delito menor Clase C con multa de $25 a $200, antecedentes en el historial y bloqueo administrativo (OmniBase) para renovar registros.

Delito menor Clase C con multa de $25 a $200, antecedentes en el historial y bloqueo administrativo (OmniBase) para renovar registros. Tercera infracción o más (en un año): Delito menor Clase B sancionado con multa de hasta $2,000, hasta 180 días de cárcel y arresto inmediato en carretera.

Delito menor Clase B sancionado con multa de hasta $2,000, hasta 180 días de cárcel y arresto inmediato en carretera. Conducir sin licencia ni seguro en accidente grave: Delito grave (felonía) con prisión estatal, multas superiores a $4.000-$10.000 y procesos de deportación o inadmisibilidad.

Manejar sin permiso o prestar un automóvil registrado a una persona sin licencia vigente también anula la cobertura de la póliza de seguro tras un choque, dejando al propietario como responsable directo de todos los gastos médicos y daños materiales.

¿Qué dicta la ley sobre el uso de licencias extranjeras en Texas?

La reciprocidad de licencias extranjeras aplica exclusivamente para visitantes temporales no residentes, como turistas con visa B1/B2 que transitan de paso por el estado. Una vez que una persona establece residencia en Texas, dispone de un plazo máximo de 90 días para tramitar su licencia estatal.

Superado ese límite de tres meses, la licencia emitida en el país de origen pierde toda validez legal en Texas, aun cuando permanezca vigente en la nación emisora. Las autoridades policiales tampoco reconocen el Permiso Internacional de Conducir (International Driving Permit) como autorización independiente para residentes, pues este documento funciona únicamente como una traducción oficial que carece de valor legal por sí sola.

¿Qué medidas protegen el historial y el bolsillo de los conductores en Texas?

Evitar intermediarios: Tramitar turnos únicamente en el portal oficial del Texas DPS y desconfiar de ofertas en redes sociales que prometen licencias sin documentos.

Tramitar turnos únicamente en el portal oficial del Texas DPS y desconfiar de ofertas en redes sociales que prometen licencias sin documentos. Respetar la regla de los 90 días: Gestionar el cambio hacia la licencia estatal dentro de los primeros tres meses posteriores a la mudanza al estado.

Gestionar el cambio hacia la licencia estatal dentro de los primeros tres meses posteriores a la mudanza al estado. Mantener cobertura vigente: Verificar que todos los conductores habituales de un vehículo posean licencia válida de Texas para evitar la cancelación del seguro ante un siniestro.

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