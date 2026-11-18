El alcalde de Austin, Kirk Watson, junto con congresistas federales y autoridades del condado de Travis, pidió formalmente a los propietarios de estacionamientos y terrenos privados de la capital de Texas que impidan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) use sus instalaciones como centros de operaciones o zonas de preparación.

Según un comunicado oficial y una carta abierta difundidos por la oficina del congresista Greg Casar, las autoridades locales enviaron la solicitud el 13 de noviembre de 2026.

El documento también está firmado por el representante Lloyd Doggett, el juez del condado de Travis, Andy Brown, ocho integrantes del Concejo Municipal de Austin y tres comisionados del condado.

¿Qué solicita la carta oficial de las autoridades de Austin?

En el documento, publicado en el sitio web oficial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (casar.house.gov), los líderes locales piden a los propietarios y operadores de garajes, estacionamientos y lotes privados que asuman dos compromisos concretos:

Rechazar cualquier acuerdo: No rentar, arrendar, prestar ni permitir que el ICE use sus propiedades como zonas de preparación (staging areas) para redadas o traslados de deportación.

No rentar, arrendar, prestar ni permitir que el ICE use sus propiedades como zonas de preparación (staging areas) para redadas o traslados de deportación. Dejar clara la prohibición: Informar de manera explícita y directa a los agentes federales que no tienen autorización para operar en esas propiedades privadas.

Antecedentes de operativos y tensión en Austin

Según la oficina de Greg Casar y el medio local KXAN, citados en la propia carta, agentes de inmigración utilizaron estacionamientos de Austin como bases logísticas en al menos dos ocasiones recientes. En algunos casos, lo hicieron sin permiso de los propietarios.

Los firmantes advirtieron que la presencia de agentes federales en espacios civiles ha generado temor entre las familias trabajadoras y afectado la asistencia escolar en Texas.

¿Qué responde el gobierno federal y hasta dónde llega la medida?

La iniciativa de Kirk Watson en Austin sigue una estrategia similar a la que promovió recientemente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien también pidió a los estacionamientos privados impedir las operaciones migratorias.

En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a la cadena local KXAN que el ICE mantendrá el ritmo de sus operativos en la región y afirmó que la ley federal permite a sus agentes estar en estacionamientos públicos.

Sin embargo, el llamado de las autoridades de Austin se limita a terrenos privados, cuyos propietarios pueden restringir legalmente el acceso y exigir que se retiren quienes no tengan una orden judicial.

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