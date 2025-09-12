Operativo de ICE termina en tragedia: un agente mata a tiros a un sospechoso que se resistió a la detención en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó mortalmente a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que intentó atropellar a los agentes, informaron las autoridades este viernes.

Según un comunicado de ICE, un equipo de la agencia intentaba arrestar a un hombre en Franklin Park, Illinois. El hombre, que se encontraba de forma ilegal en Estados Unidos (EEUU), intentó huir y "conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía". El agente, "temiendo por su vida", disparó su arma y le quitó la vida al hombre.

¿Cuál es la postura del gobierno estadounidense?

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, culpó a los activistas y a los videos virales en las redes sociales.

McLaughlin dijo que estos videos "incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden" y "socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas".

¿Qué se sabe del operativo?

La muerte de este hombre es la primera que se conoce durante la Operación Midway Blitz de ICE. Según fuentes locales y colectivos sociales, ICE ha realizado un mayor número de arrestos y redadas en Chicago y en el resto del estado de Illinois.

La magnitud del despliegue ha sido, por ahora, mucho más limitada de lo que prometió el presidente Donald Trump.

¿Cuál es la respuesta de Donald Trump?

El presidente Donald Trump ha amenazado con enviar la Guardia Nacional de EEUU a Chicago.

Trump escribió en su red social, Truth Social: "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana... Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA".

El presidente de EEUU ha advertido que Memphis será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional.

