Magnicidios políticos en Estados Unidos: estos son los crímenes que marcaron a una nación

La historia de Estados Unidos está marcada por trágicos asesinatos políticos que han alterado el curso de la nación.

Estos actos violentos, de la mano de un criminal o de una conspiración más amplia, dejaron cicatrices profundas en los ciudadanos, que son pasadas de generación en generación.

Desde el asesinato de presidentes en ejercicio hasta la muerte de líderes de derechos civiles, los terribles sucesos ponen a prueba los cimientos de la democracia estadounidense.

Historial de los presidentes asesinados en Estados Unidos

Abraham Lincoln (1865)

El 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln fue asesinado por el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Lincoln recibió un disparo en la cabeza y murió poco después. Booth fue capturado y falleció durante un enfrentamiento con las autoridades, días después.

Este asesinato, el primero de un presidente estadounidense, sumió al país en un luto profundo. Al no tener a Lincoln al mando, el proceso de Reconstrucción se volvió caótico y divisivo, lo que sentó las bases para futuros conflictos.

James A. Garfield (1881)

El 2 de julio de 1881, el presidente Garfield fue herido de muerte por Charles J. Guiteau, un abogado que no había conseguido un puesto diplomático. Garfield murió 79 días después debido a las infecciones en sus heridas. Guiteau fue capturado y ahorcado. Este asesinato llevó a la promulgación de la Ley Pendleton en 1883, que estableció la asignación de puestos de gobierno por mérito y no por conexiones políticas.

William McKinley (1901)

El 6 de septiembre de 1901, el presidente McKinley fue asesinado por Leon Czolgosz, un anarquista. Murió ocho días después. Su muerte fue un factor clave para que la seguridad presidencial se reforzara y se estableciera el Servicio Secreto como responsable de la protección del presidente.

John F. Kennedy (1963)

El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy fue asesinado a tiros en Dallas, Texas. El principal sospechoso, Lee Harvey Oswald, fue asesinado dos días después antes de poder ser juzgado.

El asesinato de Kennedy marcó el final de la inocencia de la década de 1960 y generó una profunda crisis de confianza en el país. A pesar de la investigación oficial, las teorías de la conspiración persisten hasta hoy.

Otros atentados contra activistas y figuras políticas relevantes

Martin Luther King Jr. (1968)

El 4 de abril de 1968, el líder del movimiento de derechos civiles Martin Luther King Jr. fue asesinado por James Earl Ray. Su muerte provocó disturbios en todo el país, pero también impulsó la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1968.

Robert F. Kennedy (1968)

El senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy fue asesinado el 5 de junio de 1968. Fue disparado por Sirhan Sirhan, un palestino que actuó en represalia por el apoyo de Kennedy a Israel. El hecho ocurrió solo dos meses después del de King y puso fin a una era de idealismo político, lo que provocó un sentimiento de desilusión.

Melissa Anne Hortman (2025)

En junio de 2025, la política y abogada estadounidense Melissa Anne Hortman fue asesinada junto a su esposo y su perro en su casa de Minnesota. La muerte de la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, quien sirvió en el cargo desde 2005, fue catalogada por las autoridades como un asesinato por motivos políticos.

El sospechoso, que se hizo pasar por policía, también atacó a otro legislador esa misma noche.

Charlie Kirk (2025)

El 10 de septiembre de 2025, el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado a tiros en un mitin en Utah. El atacante fue identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años, quien se encuentra en manos de la justicia. El crimen intensificó la polarización política en Estados Unidos.

