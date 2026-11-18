La ciudad de Pasadena arrancará el lunes la renovación integral de la mediana de Sierra Madre Boulevard, un proyecto valorado en 6,8 millones de dólares que transformará dos kilómetros de corredor vial entre Michillinda Avenue y East Washington Boulevard.

Las autoridades municipales recordaron al público que las cuadrillas operarán por fases hasta junio de 2027 para renovar el paisajismo, modernizar el alumbrado público e instalar infraestructura ecológica de vanguardia, advirtiendo a los conductores sobre demoras y restricciones de paso en la zona.

Cronograma de cierres y tregua vial durante las fiestas

Para mitigar el impacto en la movilidad diaria, el ayuntamiento dividió los trabajos en etapas consecutivas que mantendrán cerrados los carriles interiores en ambos sentidos, afectando de manera alterna un carril en dirección oeste y otro hacia el este.

Con el objetivo de facilitar el tránsito comercial y familiar durante la temporada navideña, las autoridades suspenderán las intervenciones viales entre el 15 de diciembre de 2026 y el 8 de enero de 2027, retomando el calendario de ejecución inmediatamente después del periodo festivo.

Infraestructura verde para capturar aguas pluviales y reducir el consumo hídrico

Más allá del embellecimiento urbano, la inversión municipal apuesta por la sostenibilidad hídrica del sur de California mediante la construcción de cunetas vegetadas, áreas de biorretención, canales de roca y pozos de absorción subterráneos diseñados para filtrar e infiltrar las aguas de lluvia en el subsuelo.

Adicionalmente, la ingeniería del proyecto captará los flujos de agua de la estación seca procedentes de los desagües pluviales de Sierra Madre Villa y Nueva York, desviando estas corrientes superficiales para tratarlas y reutilizarlas mediante un sistema de riego eficiente que garantiza la supervivencia de las nuevas plantas con un gasto mínimo de agua a largo plazo.

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