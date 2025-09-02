Autodefensa para mujeres en Pasadena: todo lo que debes saber sobre el programa RAD

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Policía de Pasadena, Texas, lanzó una iniciativa comunitaria dirigida a mujeres jóvenes y adultas con el objetivo de fortalecer su confianza y brindar herramientas de protección personal.

El curso gratuito de autodefensa se desarrollará durante septiembre y está abierto a participantes de 14 años en adelante.

De acuerdo con la institución, el programa R.A.D. (Defensa contra la Agresión por Violación) busca “empoderar a las mujeres al promover la confianza, la conciencia situacional y las técnicas de defensa personal física”.

Fechas y dinámica del programa

El curso tiene una duración de cuatro jornadas y se llevará a cabo de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. en las siguientes fechas: 2, 4, 9 y 11 de septiembre.

Según el comunicado oficial, la instrucción comienza con estrategias de concienciación, prevención, reducción de riesgos y evasión, antes de pasar a un entrenamiento práctico de defensa.

El Departamento de Policía destacó que se trata de un espacio pensado para mujeres de diferentes edades y contextos, con la intención de ofrecerles un ambiente seguro para aprender habilidades útiles en su vida cotidiana.

“Los cupos son limitados — no pierda la oportunidad de aprender técnicas que pueden salvar vidas y aumentar su confianza”, señaló la institución.

¿Qué es RAD?

El curso de Defensa contra la Agresión por Violación (RAD) ofrece a las mujeres técnicas reales para reducir riesgos y defenderse de agresores.

En solo 12 horas de instrucción, distribuidas en varias jornadas, las participantes pueden adquirir destrezas que podrían salvarles la vida.

En el programa RAD del Departamento de Policía de Pasadena, se necesitan apenas unas pocas horas, un par de noches a la semana, para aprender maniobras sencillas y realistas de defensa personal, junto con consejos para reconocer y reducir riesgos en distintas situaciones.

Objetivos y preparación para el curso

Los organizadores resaltan que el curso no solo se enfoca en la enseñanza de técnicas de defensa, sino también en la creación de un ambiente cómodo e informal para las estudiantes.

Cada participante puede adaptar el nivel de actividad a sus necesidades, con la posibilidad de tomar descansos durante la práctica.

Aunque no es un curso excesivamente exigente, sí requiere disposición física. Por ello, se recomienda asistir con ropa deportiva y zapatillas de tenis que permitan movilidad y comodidad.

Acceso a la inscripción y contacto

Para registrarse, las interesadas deben completar el formulario de inscripción en línea. Además, pueden obtener más información a través de la Unidad de Participación Comunitaria del Departamento de Policía, vía correo electrónico en [email protected].

Con esta propuesta, el Departamento de Policía de Pasadena reafirma su compromiso con la prevención y la educación, ofreciendo a las mujeres herramientas prácticas para enfrentar situaciones de riesgo y fortalecer su autonomía.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube