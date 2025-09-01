Realizarán congreso sobre el cáncer en Caracas: habrá acceso gratis para médicos

Suscríbete a nuestros canales

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la primera causa de muerte en el mundo, mientras que en Venezuela, ocupa el segundo lugar entre las diversas causas de deceso, de acuerdo a las cifras oficiales y los estudios de proyecciones de datos de universidades e instituciones privadas del país.

Sin embargo, las estadísticas también arrojan que entre el 30 % o 40 % de las muertes pueden ser evitadas, siempre y cuando se apliquen actividades de prevención y se logre concienciar a la sociedad sobre los factores de riesgo para prevenir la enfermedad.

Asimismo, la Asociación Civil Oncoaliado promueve desde hace 11 años un espacio de formación y conocimiento, intercambio de experiencias, evaluaciones de casos y exhibición de los nuevos avances en los tratamientos contra el cáncer.

En este sentido, por sexto año consecutivo, la ciudad de Caracas será la sede del Congreso Científico de Oncología: XII Ciclo de Conferencias Oncológicas, que se celebrará el próximo 20 y 21 de septiembre de 2025, en el Hotel Eurobuilding.

¿Qué trae el XII Ciclo de Conferencias Oncológicas?

El evento está bajo la dirección de Oncoaliado, con el respaldo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Oncología y la Academia Nacional de Medicina.

Se espera la asistencia de aproximadamente 300 personas de forma presencial y 500 virtualmente, incluyendo médicos oncólogos, radiólogos y representantes de la industria farmacéutica.

Cabe destacar que el encuentro contará con la participación de 14 especialistas en oncología, tanto nacionales como internacionales, de países como España, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Italia y Francia.

En cuanto a los temas de interés sobre el cáncer, habrá ponencias sobre cirugía mínimamente invasiva, tratamiento de tumores óseos en pediatría, inmunoterapia, inteligencia artificial en oncología, entre otros.

El congreso busca ofrecer un espacio gratuito para médicos, promoviendo la actualización profesional y el networking.

