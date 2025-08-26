Cáncer ovárico en bebés enciende las alarmas médicas en Venezuela: activan ruta oncológica para detectar nuevos casos

Suscríbete a nuestros canales

El Centro de Atención Terapéutica (CAT) Heroínas de Mérida confirmó la detección de dos casos de cáncer ovárico en bebés provenientes de los páramos merideños.

Según información publicada por NotiTarde, una de las pacientes tiene apenas 20 días y la otra dos meses de edad, lo que ha generado preocupación en la comunidad médica regional.

Cáncer ovárico en menores activa ruta oncológica preventiva

La coordinadora del CAT, Elizabeth Céspedes, informó que se realizan estudios para identificar posibles agentes vinculados al desarrollo de estas patologías en edades tan tempranas.

Como respuesta inmediata, el centro activó una “ruta oncológica” que incluye tomografías, ultrasonidos y biopsias para detectar nuevos casos de forma oportuna.

Céspedes pidió a los padres acudir a centros de salud ante cualquier síntoma anormal, ya que hay infantes en espera de seguimiento médico en varias jurisdicciones.

¿Qué revela el censo médico en curso?

Los casos detectados corresponden a cáncer ovárico en recién nacidas, una condición extremadamente rara en la medicina pediátrica venezolana.

El CAT inició un censo para investigar causas y consecuencias, con el fin de diseñar políticas públicas más eficaces en materia oncológica infantil.

Este esfuerzo busca anticipar riesgos, mejorar la atención y fortalecer la vigilancia epidemiológica en zonas vulnerables del estado Mérida.

Coordinación institucional y vigilancia comunitaria

El CAT Heroínas de Mérida trabaja junto a autoridades sanitarias para reforzar la detección temprana de enfermedades oncológicas en la región andina.

Además, se promueve la capacitación del personal médico y la sensibilización comunitaria para actuar ante síntomas inusuales en menores de edad.

La aparición de estos casos marca un precedente que exige monitoreo constante y respuestas integrales desde el sistema de salud.

También puede visitar nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube