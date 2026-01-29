Peligro en tu cocina: los 8 lotes de semillas de chía que no debes consumir por este inminente riesgo

Suscríbete a nuestros canales

Un riesgo sanitario pone en alerta a los consumidores de productos saludables en todo Estados Unidos.

La empresa californiana Navitas Organics anunció el retiro voluntario de varios lotes de sus populares semillas de chía orgánicas debido a una posible contaminación por Salmonella.

El producto, distribuido masivamente bajo la etiqueta de "superalimento", se ha comercializado en plataformas gigantes como Amazon y en cadenas de supermercados de prestigio como Whole Foods.

Verifique su despensa: lotes afectados y códigos

El retiro se centra específicamente en los paquetes de ocho onzas (8 oz). Los consumidores deben revisar el código UPC 858847000284 y los siguientes números de lote impresos sobre la tabla nutricional:

Lotes de abril 2027: W31025283, W31025286, W31025287.

Lotes de mayo 2027: W31025311, W31025314, W31025315, W31025316, W31025317.

Nota de seguridad: Aunque hasta este miércoles la FDA no ha reportado casos de enfermedad vinculados al producto, la empresa instó a la población a no consumir las semillas y devolverlas al punto de venta para obtener un reembolso total.

Salmonella: un peligro invisible para grupos vulnerables

La presencia de esta bacteria en alimentos crudos como las semillas representa una de las principales causas de infecciones gastrointestinales en el país.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los riesgos son significativamente mayores para:

Niños pequeños y bebés.

Adultos mayores de 65 años.

Personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los síntomas típicos incluyen fiebre, diarrea y calambres estomacales, que suelen manifestarse entre 6 horas y 6 días después de la ingesta del alimento contaminado.

El compromiso de la marca

El director ejecutivo de Navitas, Ira Haber, enfatizó que la medida es preventiva y surge tras la notificación de uno de sus proveedores.

"Ofrecer alimentos seguros es la razón por la que llevamos 20 años en el negocio", declaró.

Los clientes que prefieran un reemplazo o tengan dudas adicionales pueden contactar directamente a la línea de atención al cliente al (855) 215-5702.

