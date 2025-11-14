Perro “dispara” una escopeta y hiere a su dueño: ¿Accidente improbable o algo más?

Suscríbete a nuestros canales

Un insólito incidente ocurrido en Pensilvania generó desconcierto entre autoridades y vecinos: un hombre de 53 años, residente de Shillington, terminó hospitalizado tras recibir un disparo en la espalda y aseguró que su propio perro provocó el tiro.

El episodio, que mezcla sorpresa, dudas y un fuerte llamado de atención sobre el manejo responsable de armas de fuego, se convirtió rápidamente en tema de debate en la comunidad.

Un disparo inesperado en la habitación

Según el relato del herido, todo ocurrió mientras limpiaba una escopeta y la colocó sobre la cama antes de sentarse. Ese movimiento habría sido interpretado por su perro como una invitación a subir y buscar afecto.

En medio del caos del momento, el arma se disparó y el hombre sintió el impacto en la parte baja de la espalda.

El cabo de policía de Shillington, Michael Schoone, explicó que el afectado no recordaba exactamente qué parte del proceso de limpieza estaba realizando, lo que complica determinar si la pata del animal accionó el gatillo o si el arma sufrió un desperfecto.

Los agentes hallaron un casquillo percutido dentro de la escopeta, lo que confirmó el disparo pero no aclaró su causa.

El hijo del hombre llamó al 911 y equipos de emergencia trasladaron de inmediato al herido al hospital, donde se sometió a cirugía y permanece bajo observación médica mientras avanza la investigación.

Las preguntas que deja el caso y el llamado de alerta policial

Aunque la policía sostiene que el tiroteo parece accidental, el episodio encendió las alarmas sobre la necesidad de aplicar estrictamente las reglas básicas de seguridad con armas de fuego.

El cabo Schoone recordó que siempre se debe tratar cualquier arma como si estuviera cargada, mantenerla apuntada en una dirección segura y evitar cualquier contacto innecesario con el gatillo.

“El momento y el lugar se combinaron como una tormenta perfecta”, afirmó el oficial, quien insistió en que descuidos mínimos pueden desencadenar tragedias incluso sin intención humana directa.

La investigación continúa y las autoridades buscan determinar si el disparo se originó por acción del perro, error humano o falla mecánica del arma.

Mientras tanto, el caso se suma a la larga lista de accidentes domésticos que reavivan el debate sobre responsabilidad, control y prevención en hogares donde conviven armas y mascotas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube