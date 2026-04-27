¿Propina obligatoria del 20 %? El cambio que verás en restaurantes durante el Mundial

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La fiebre del fútbol está a punto de llegar a Estados Unidos, pero una nueva polémica fuera de las canchas está dando de qué hablar.

Ante la llegada de millones de aficionados para la Copa Mundial de la FIFA, varios restaurantes en las ciudades anfitrionas planean implementar propinas automáticas del 20% para proteger los ingresos de sus empleados.

La medida busca evitar que el personal de servicio pierda dinero ante la llegada de turistas internacionales que provienen de culturas donde la propina no es obligatoria o ya está incluida en el precio.

Kansas City y Boston lideran la iniciativa

Con una estimación de 7 millones de visitantes internacionales distribuidos en 11 ciudades, las asociaciones de restaurantes están tomando cartas en el asunto:

Kansas City: la Asociación de Restaurantes de Missouri ha recomendado a sus 800 miembros aplicar un cargo automático del 20 % durante los 40 días del torneo. Se espera que la ciudad reciba a 650,000 fanáticos.

Boston: restauradores locales consideran medidas similares para los siete partidos que albergará la ciudad. Incluso, ya se ha notificado a grupos de aficionados extranjeros (como los escoceses) que deben esperar este cargo obligatorio del 20%.

El choque cultural de las propinas

En Estados Unidos, los camareros dependen de las propinas para alcanzar un salario digno, ya que el sueldo base para trabajadores que reciben gratificaciones suele ser inferior al mínimo estándar.

"Simplemente queremos asegurarnos de que los camareros y los bármanes reciban realmente su pago", explicó Trey Meyers, de la Asociación de Restaurantes de Missouri.

A nivel nacional, la propina promedio en 2025 fue del 19%, pero los visitantes de Europa o Asia suelen desconocer esta norma, lo que genera temor a pérdidas masivas de ingresos para los empleados locales durante el evento.

Reacciones divididas: ¿Transparencia o abuso?

La propuesta ha encendido las redes sociales, convirtiéndose en un nuevo punto de fricción junto a los altos precios de las entradas y el transporte:

Críticos: argumentan que la "cultura de la propina" se ha descontrolado y exigen que los restaurantes paguen salarios más altos en lugar de imponer cargos obligatorios.

Defensores: consideran que la medida es justa siempre que haya transparencia total . Los restaurantes aseguran que la política será temporal y se comunicará claramente en los menús y cuentas.

Otros enfoques: en Nueva Jersey, la Asociación de Restaurantes ha decidido no recomendar cargos automáticos, optando en cambio por educar al personal sobre las diferencias culturales y los hábitos de pago extranjeros.

Datos clave del Mundial 2026

Fechas: del 11 de junio al 19 de julio.

Visitantes: se esperan hasta 7 millones de turistas internacionales.

Propuesta: cargo por servicio automático del 20% en ciudades clave.

Salarios: en estados como Missouri, el salario base para empleados con propina es significativamente menor al mínimo general.

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