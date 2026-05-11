Récord en Miami: ¿quién es la venezolana con el promedio más alto en la FIU?

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El sistema educativo estadounidense reconoce cada año a los estudiantes que demuestran una disciplina superior en sus estudios secundarios. Estos jóvenes talentos acceden a oportunidades universitarias de élite gracias a sus calificaciones y compromiso social.

La competencia académica en los condados más grandes de Florida exige un nivel de preparación que muy pocos logran mantener. El éxito en estas instituciones depende de la constancia y de una visión clara sobre las metas profesionales.

La estudiante de 18 años venezolana conquistó la neurociencia en la FIU con el promedio más alto en todo Miami-Dade. Dagme Chique, oriunda de Puerto La Cruz, obtuvo un GPA ponderado de 4.1 que le permitió ingresar a la Florida International University.

¿Cómo logró destacar la venezolana en Miami-Dade?

La joven emigró desde el estado Anzoátegui hacia los Estados Unidos cuando apenas tenía nueve años de edad. Su trayectoria incluye el liderazgo como presidenta del Club del Anuario y la acumulación de 78 horas de servicio comunitario.

Además de sus notas, Chique completó 24 horas de experiencia hospitalaria para fortalecer su perfil en el área médica y científica. Estos logros le aseguraron una beca completa para cursar la carrera de Neurociencia del Comportamiento.

Esta disciplina científica estudia los procesos cognitivos y el funcionamiento del cerebro para desarrollar nuevas terapias médicas. La FIU seleccionó a la joven para integrar uno de sus programas de investigación más exigentes y prestigiosos.

¿Qué impacto genera el éxito de la venezolana?

Docentes y familiares celebran este hito como un ejemplo de superación para la numerosa comunidad de migrantes venezolanos en Florida. Su caso resalta entre los miles de estudiantes que buscan un espacio en la educación superior norteamericana.

La formación científica en áreas de salud y tecnología representa uno de los pilares de la Florida International University. El ingreso de Chique confirma la alta competitividad de los profesionales y estudiantes formados bajo valores de excelencia.

La joven anzoatiguense ahora inicia su camino en la investigación científica con el respaldo de una marca académica histórica en el condado. Su historia motiva a otros jóvenes a perseguir carreras complejas en el ámbito de la medicina moderna.

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