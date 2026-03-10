Suben niveles de exigencia para tramitar la licencia de conducir comercial en California: afecta a inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

La industria del transporte en California enfrenta serias regulaciones. Lo que comenzó como una normativa técnica sobre el manejo del idioma, se transformó en un choque frontal entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Gavin Newsom, dejando a miles de camioneros migrantes sin su principal fuente de sustento.

Bajo una aplicación mucho más estricta del Título 49 del Código de Regulaciones Federales, las autoridades han comenzado a revocar licencias comerciales (CDL) basándose en el dominio del inglés, una medida que ya afecta a más de 13,000 conductores.

La regla del inglés: ¿Qué exige la ley federal?

Aunque muchos conductores obtuvieron sus licencias bajo normativas estatales más flexibles, el Título 49 establece que cualquier operador de vehículos comerciales debe:

Conversar: Ser capaz de entablar una charla básica con el público general.

Comprender: Entender todas las señales de tránsito y advertencias en carretera.

Responder: Contestar preguntas de oficiales durante inspecciones de seguridad.

Registrar: Realizar anotaciones legibles en informes y bitácoras de viaje.

Punto de conflicto: Ahora, durante las inspecciones de rutina, los oficiales tienen la instrucción de anotar si el conductor carece del nivel conversacional requerido, lo que puede invalidar su licencia de inmediato.

Cancelación masiva de licencias "No Domiciliadas"

El enfrentamiento entre el Departamento de Transporte (DOT) y el DMV de California ha escalado a niveles históricos. El pasado viernes, el gobierno federal ordenó la cancelación de 13,000 licencias comerciales de conductores considerados "no domiciliados".

¿A quiénes afecta esta medida?

Migrantes sin tarjeta de residencia ( Green Card ).

Extranjeros con estatus legal bajo visas temporales.

Personas con recursos de refugio o asilo en proceso.

Inicialmente, el estado de California intentó mitigar el golpe ofreciendo a estos conductores licencias Clase C (no comerciales) para que pudieran trabajar en aplicaciones de transporte como Uber o Lyft.

Sin embargo, el DOT anuló esta posibilidad, bloqueando cualquier intento del DMV por procesar estos documentos para este grupo específico.

El cierre de escuelas de manejo

La ofensiva federal no se detiene en los conductores; también apunta a la raíz del sistema de capacitación. En un comunicado oficial, las autoridades anunciaron:

Cierre de 448 escuelas: Establecimientos que entregaban licencias comerciales sin cumplir con los estándares federales de seguridad y lenguaje. Retiros voluntarios: Otras 109 escuelas abandonaron el Registro Nacional para evitar inspecciones inminentes.

