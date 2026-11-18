Un análisis basado en datos de la Reserva Federal revela que tener tres hijos se considera actualmente en Estados Unidos un marcador de estatus económico superior al de las propiedades vacacionales o los automóviles de lujo.

El investigador Mike Konczal, vicepresidente de política e investigación del Economic Security Project y execonomista de la Casa Blanca, examinó cinco ediciones de la Encuesta de Finanzas del Consumidor realizadas entre 2013 y 2025 en hogares encabezados por adultos de entre 45 y 64 años.

Su estudio demuestra que el 49 % de los hogares ubicados en el 1 % de mayores ingresos tiene tres o más hijos, frente a cerca del 40 % en el resto del 10 % superior, marcando una brecha definida precisamente por el tercer nacimiento: el 34 % del 1 % se detiene en tres hijos, contra apenas el 24 % de las familias simplemente acomodadas.

La clase media alta frente a la barrera del cuidado infantil

Mientras la proporción de familias numerosas dentro de la élite financiera apenas varió desde la década de 1990, la clase media alta experimentó un drástico retroceso.

Quienes poseen un patrimonio superior a tres cuartas partes de los estadounidenses pero lejos de la cúspide superan los topes del 85 % del ingreso medio estatal exigidos para recibir subsidios federales de cuidado infantil, aunque carecen de liquidez para costear asistencia privada.

Según el Departamento de Trabajo, la guardería a tiempo completo para un solo niño demandó entre 6.552 y 15.600 dólares anuales, mientras que LendingTree estima que un hogar con dos hijos requiere ingresos de 400.000 dólares al año para cubrir estos servicios sin ahogo financiero.

A ello se suma el encarecimiento inmobiliario registrado por la Universidad de Harvard, situando la vivienda unifamiliar típica en 412.500 dólares, casi cinco veces el ingreso medio familiar.

El contraste entre el deseo familiar y la crisis demográfica nacional

A pesar de que una encuesta de Gallup de julio de 2025 indica que el 42 % de los estadounidenses considera ideal tener tres o más hijos, más de siete de cada diez ciudadanos afirman que criar resulta inasequible, según la Universidad Brigham Young.

Esta presión económica empujó la tasa de fertilidad nacional a un mínimo histórico de 1,57 hijos por mujer en 2025, de acuerdo con cálculos de The Wall Street Journal.

Proyecciones de la Oficina del Censo y de la Oficina de Presupuesto del Congreso advierten que el margen positivo de nacimientos sobre defunciones desaparecerá en la próxima década, dejando el crecimiento poblacional en manos de la inmigración y amenazando el financiamiento futuro de la Seguridad Social ante una fuerza laboral cada vez más reducida.

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