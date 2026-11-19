Un amplio sistema de tormentas impulsado por un río atmosférico azota gran parte de California desde este miércoles hasta el viernes 20 de noviembre.

Según los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el fenómeno trae lluvias intensas, ráfagas de viento que superan los 160 kilómetros por hora y grandes acumulaciones de nieve en las zonas montañosas.

}Ante la intensidad del temporal, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) desplegó de manera preventiva equipos de rescate, camiones de bomberos y maquinaria pesada en condados clave.

El objetivo es responder rápidamente a posibles inundaciones repentinas, cortes de energía y deslizamientos de tierra.}

¿Qué zonas de California están siendo más afectadas por la tormenta?

A diferencia de otros frentes invernales, que suelen concentrarse en una sola región, este sistema alcanza tanto la costa como los valles interiores y las cadenas montañosas:

Sierra Nevada y Lago Tahoe: Las oficinas del NWS en Sacramento, Hanford y Reno prevén entre 60 y 120 centímetros de nieve por encima de los 1.500 metros, con acumulaciones de hasta 1,5 metros en las cumbres más altas.

En las crestas de Tahoe, las ráfagas de viento pueden llegar a los 161 km/h.

Sur de California y cuenca de Los Ángeles: El NWS de Los Ángeles advierte que habrá períodos de lluvia moderada a intensa, con acumulaciones de entre 2,5 y 7,5 centímetros (1 a 3 pulgadas).

El riesgo es mayor en las zonas afectadas por incendios forestales recientes, donde el suelo quemado favorece los flujos repentinos de lodo y escombros.

Área de la Bahía y costa central: Las autoridades mantienen alertas por posibles inundaciones repentinas, caída de árboles y oleaje peligroso en playas, muelles y rompeolas.

También se espera un marcado descenso de las temperaturas durante la madrugada del viernes.

¿Cómo prepararte para la llegada del temporal en California?

Para mantener a salvo a los residentes y reducir los riesgos en carretera, Cal OES y el portal estatal Ready.ca.gov recomiendan tomar estas medidas cuanto antes:

Activa las alertas locales: Registra tu teléfono en CalAlerts.org para recibir en tiempo real las alertas de evacuación que emitan las autoridades de tu condado.

Prepara una mochila de emergencia (Go-Bag): Guarda agua potable, alimentos no perecederos para tres días, medicamentos esenciales, linternas, baterías portátiles, dinero en efectivo y documentos importantes.

Evita las carreteras inundadas y los pasos de montaña: Revisa el estado del tránsito, los cierres de vías y los requisitos sobre el uso de cadenas en QuickMap, la plataforma del Departamento de Transporte de California (Caltrans). Nunca cruces una calle inundada.

Prepárate para posibles apagones: Carga tus dispositivos con anticipación. Si usas un generador eléctrico, déjalo siempre al aire libre y a más de seis metros de puertas y ventanas para evitar una intoxicación por monóxido de carbono.

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