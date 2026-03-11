Trabajo temporal en San Diego: gana hasta $240 por día en las elecciones de junio

Suscríbete a nuestros canales

La elección primaria de California 2026 no solo definirán el futuro político del estado, sino que también representa una oportunidad económica inmediata para sus residentes.

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el Condado de San Diego intensificó su búsqueda de trabajadores electorales (poll workers) para la jornada del 2 de junio.

Con un sistema que requiere miles de manos para funcionar, las autoridades electorales han diseñado un esquema de pagos que premia la disponibilidad y, especialmente, el bilingüismo.

Pagos y estipendios: ¿Cuánto puedes ganar?

Trabajar en las elecciones ya no es solo una labor de un día. Bajo el modelo de Centros de Votación, el servicio se extiende por casi dos semanas, permitiendo acumular ingresos significativos:

Fase de Preparación y Votación Anticipada (23 de mayo - 1 de junio): Los trabajadores reciben $145 por día .

Día de la Elección (2 de junio): Debido a la jornada extendida (de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.), el pago sube a $240 .

Bono Bilingüe: Si hablas un segundo idioma, puedes sumar $5 extra diarios en la fase previa y $10 adicionales el día de la elección.

Capacitación: El entrenamiento obligatorio de dos días también es remunerado con un estipendio de $95 USD diarios.

Requisitos para postularte

Para formar parte del equipo del Registro de Votantes en San Diego, debes cumplir con lo siguiente:

Estatus Legal: Ser ciudadano estadounidense registrado para votar en California o residente permanente legal (Green Card). Idioma: Dominio del inglés (leer, escribir y hablar). Disponibilidad: Estar dispuesto a trabajar entre 4 y 11 días en las dos semanas previas a la elección. Transporte: Contar con un medio confiable para llegar al centro de votación asignado. Entrenamiento: Completar dos días consecutivos de capacitación presencial.

Prioridad Lingüística: San Diego busca urgentemente personas que hablen español, filipino, vietnamita, chino, árabe, coreano y otros 9 idiomas para garantizar el acceso al voto de toda la población.

Lo que está en juego el 2 de junio

Estas primarias son cruciales porque determinarán a los dos finalistas para la Gubernatura de California. Al ser un sistema de "Top-Two", los dos candidatos con más votos avanzarán a noviembre, sin importar su partido.

Entre los nombres más fuertes que figuran en las boletas para suceder a Gavin Newsom se encuentran:

Demócratas: Antonio Villaraigosa, Katie Porter, Xavier Becerra y Tony Thurmond.

Republicanos: Steve Hilton (quien lidera algunas encuestas recientes) y Chad Bianco.

