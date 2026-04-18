Trump anuncia que "muy pronto habrá un nuevo amanecer" para Cuba

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Durante una intervención en Phoenix, Arizona, Donald Trump aseguró este viernes 17 de abril que Cuba experimentará "muy pronto" un cambio profundo en su situación política.

En el marco del evento conservador Turning Point USA, el presidente relacionó la capacidad operativa de las fuerzas armadas de Estados Unidos con la resolución de conflictos históricos en la región. El mensaje sugiere que, tras la conclusión de las acciones militares en Irán, la administración enfocará su estrategia hacia el sistema de gobierno de la isla caribeña.

Vinculación con el conflicto en Irán

El pronunciamiento de Trump establece una secuencia en la agenda de defensa y política exterior de su gobierno. El mandatario recordó sus declaraciones de finales de marzo, donde puntualizó que la gestión respecto a Cuba sería el paso siguiente al cierre de las hostilidades con Irán. Según el presidente, la fortaleza demostrada en el Medio Oriente servirá como base para lo que denominó "un día esperado durante 70 años", refiriéndose a un cambio de régimen en el territorio cubano.

Alusión a la comunidad en Miami

En su discurso, Trump hizo mención directa a la población cubanoamericana asentada en el sur de Florida. Señaló que este sector ha sido víctima de la gestión actual en La Habana y adelantó que los resultados de esta "nueva etapa" se verán reflejados próximamente. El presidente enfatizó que la comunidad en Miami posee testimonios directos sobre el trato recibido por sus familias, justificando así la necesidad de una intervención o cambio de rumbo en las relaciones bilaterales.

Postura del Departamento de Estado

La línea trazada por la Casa Blanca es respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha reiterado que el apoyo económico y diplomático a la isla está condicionado a una transformación estructural del sistema de gobierno.

Las declaraciones oficiales coinciden en que la presión aplicada sobre Cuba busca la transición hacia un modelo diferente. Hasta el momento, no se han detallado cronogramas específicos sobre las operaciones mencionadas por el ejecutivo estadounidense.

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