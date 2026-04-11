¿Tu estado tira la comida? El ranking de 2026 que deja en evidencia a Texas y California

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En un contexto donde los precios de la comida han escalado un 30 % desde 2020, tirar alimentos a la basura ya no es solo un problema ambiental, sino un golpe crítico al bolsillo.

Un exhaustivo análisis de LawnStarter revela una brecha abismal en Estados Unidos: mientras algunos estados han perfeccionado el arte del reciclaje, otros como Texas y California desperdician millones de toneladas ante la falta de leyes rigurosas.

La eficiencia no es casualidad; es el resultado de infraestructura de compostaje, prohibiciones legales y una red social de rescate que está marcando el camino.

El "Top 5" de la eficiencia alimentaria

El noreste del país domina el ranking de 2026, demostrando que las leyes estrictas generan resultados tangibles.

Connecticut (78.25/100): El líder indiscutible. Desde 2011 prohíbe a empresas y supermercados desechar orgánicos. Posee una de las mejores coberturas de compostaje (23 instalaciones por cada 1,000 mi²) y una tasa de reciclaje que roza el 40%. Rhode Island (75.25): Ostenta la tasa de desperdicio más baja en el sector de restaurantes y servicios. Massachusetts: Ha creado una economía entera en torno al reciclaje orgánico, generando nuevos empleos e inversión privada. Vermont: Posee la legislación más severa, prohibiendo el desecho de comida tanto en hogares como en comercios. Maryland: El estado con mayor avance reciente, reduciendo el desperdicio doméstico un 7% en solo un año.

Los "reprobados": desperdicio masivo en el sur y oeste

A pesar de su poderío económico, los estados más grandes del país ocupan los últimos lugares debido a la ausencia de marcos regulatorios estatales.

Texas (Puesto 50): El peor del ranking. Solo en 2024, el sector servicios desperdició 1.3 millones de toneladas de comida sin registros significativos de reciclaje.

California (Puesto 49): Aunque es una potencia agrícola, su tamaño le juega en contra: 6.7 millones de toneladas de alimentos se descartaron solo en el rubro agrícola.

Florida y Mississippi: También aparecen en la parte baja, afectados por la nula infraestructura de redistribución y la falta de incentivos para el compostaje.

El factor social: Food Rescue

Un motor clave en el éxito de estados como Connecticut es la organización Food Rescue US. En 2024, esta red de voluntarios logró rescatar más de 42 millones de libras de comida en buen estado, redistribuyéndola en 24 estados para combatir la inseguridad alimentaria.

Dato Clave: El desperdicio doméstico representa el 40% de la problemática nacional. Los expertos señalan que planificar las compras y almacenar correctamente los productos puede salvar cientos de dólares al año por familia.

Clima y Agricultura: el reto externo

No todo depende de las leyes. El informe destaca que factores externos como los desastres naturales pueden arruinar los mejores planes.

En 2024, Carolina del Sur vio dispararse su desperdicio agrícola un 40% debido a tormentas e huracanes que dañaron las cosechas antes de que pudieran llegar al mercado.

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