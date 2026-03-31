Venezolanos quedan atrapados en Miami: claman por ayuda para regresar a su país

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La crisis de movilidad para la comunidad suramericana en el sur de Florida alcanza un punto crítico debido a factores políticos externos. Muchas familias tomaron la decisión de abandonar el sueño americano ante el endurecimiento de las leyes de control fronterizo.

El temor a las redadas masivas impulsa a los ciudadanos a buscar un retorno seguro hacia sus hogares de origen en el Caribe. Sin embargo, el camino de vuelta presenta obstáculos burocráticos insuperables que ninguna aerolínea comercial acepta resolver de forma inmediata.

El diario El País reporta que hay un grupo de migrantes venezolanos atrapados en Miami y no pueden salir, porque falta de pasaportes válidos. Además, detalla que la ausencia de consulados operativos en suelo estadounidense impide la gestión de salvoconductos legales para el abordaje.

¿Qué causa que los migrantes venezolanos estén atrapados en Miami?

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas deja a los ciudadanos sin una vía para renovar sus documentos de identidad. Las aerolíneas niegan el embarque a quienes presentan pasaportes vencidos, incluso si el destino final del pasajero es su propia nación de nacimiento.

Esta paradoja afecta a grupos vulnerables que incluyen a niños y bebés que realizaron escalas en Miami desde distintos puntos del país. El intento de "autodeportación" fracasa en los mostradores de registro, donde el personal de tierra exige documentación vigente según las normas internacionales.

Los afectados relatan que vendieron sus pertenencias y compraron boletos costosos con la esperanza de una salida digna y planificada. La pesadilla comienza cuando descubren que su estatus de ciudadanos sin representación consular los convierte en náufragos dentro del sistema aeroportuario.

¿Cómo influye el fin del TPS con estos migrantes?

La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) tras superar frenos judiciales a finales de 2025 genera un pánico colectivo en la comunidad. Cientos de miles de personas perderán sus permisos de trabajo y enfrentarán riesgos de expulsión forzosa antes de que termine este año.

A esta presión se suma la cancelación definitiva del programa de parole humanitario (CHNV) que ocurrió en abril de 2025. Esta medida cerró la puerta legal que permitió la entrada de más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Bajo la administración de Donald Trump, las políticas de control se endurecen y limitan las opciones de permanencia para quienes carecen de una base legal sólida. El grupo estancado en Florida representa solo una fracción de una crisis humanitaria que crece con cada cambio en la normativa federal.

¿Qué les espera a los migrantes venezolanos en Miami?

Los testimonios de personas como Yelitza Pérez y Pedro Indriago reflejan la angustia de vivir en un territorio que ya no les ofrece garantías. La falta de un puente aéreo directo y la carencia de salvoconductos los obliga a permanecer en un limbo jurídico sin precedentes.

Sin ingresos estables y con las maletas listas, estas familias dependen ahora de la caridad o de gestiones diplomáticas de terceros países para salir. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la burocracia impide el derecho humano básico de regresar al país de origen.

La resolución de este conflicto requiere una coordinación urgente entre organismos internacionales y las autoridades de transporte de los EEUU. Mientras tanto, el grito de auxilio de quienes desean partir resuena en las terminales de Miami como un recordatorio de la fragilidad migratoria actual.

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