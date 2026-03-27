Adiós al calor extremo: tres tormentas traerán lluvia, nieve y un desplome de temperaturas al oeste de EEUU

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Tras una semana que desafió las estadísticas climáticas, el intenso calor que azotó el oeste de Estados Unidos tiene los días contados.

Un sistema de tres tormentas consecutivas provenientes del Pacífico irrumpirá en la región a partir de este domingo, marcando el fin de una ola de calor que dejó niveles de temperatura más propios del verano que del inicio de la primavera.

Un marzo de récords rotos

La magnitud de este evento climático ha sido excepcional.

Según datos de AccuWeather, durante esta racha se han establecido cerca de 700 récords mensuales de temperaturas máximas y más de 2.000 récords diarios.

Ciudades como Phoenix vivieron un sofocante periodo con tres días seguidos alcanzando o superando los 105°F (40.5°C), mientras que en Yuma el termómetro escaló hasta los 109°F.

Este calor extremo no solo afectó al suroeste; las altas temperaturas se extendieron hasta las Grandes Llanuras, obligando a los residentes a activar sistemas de refrigeración meses antes de lo habitual.

El cronograma del alivio: tres sistemas en camino

El cambio de patrón meteorológico no será inmediato, sino gradual, a través de tres frentes definidos:

Domingo a lunes (La avanzada): una tormenta inicial, aunque débil, arrastrará humedad subtropical hacia Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado.

Se advierte sobre el riesgo de tormentas eléctricas aisladas, vientos fuertes y posibles tormentas de polvo en zonas desérticas.

Lunes a martes (El enfriamiento): un segundo sistema más organizado impactará el norte de California, Nevada, Oregón e Idaho.

En San Francisco se esperan las lluvias más importantes en más de un mes. Este frente será el responsable de desplomar los termómetros: en Sacramento, las máximas caerán de los 80°F a los 60°F en menos de 48 horas.

Miércoles en adelante (El refuerzo): la tormenta más potente del grupo entrará por el noroeste, trayendo lluvia y nieve a Washington y las Montañas Rocosas, extendiendo el ambiente fresco hacia el interior del país.

Impacto en la sequía y seguridad

A pesar de la llegada de humedad, los expertos mantienen la cautela. El alivio será térmico, pero no necesariamente hídrico para las zonas más críticas.

La cuenca del río Colorado y los sectores desérticos recibirán precipitaciones limitadas, lo que significa que el riesgo de incendios forestales persistirá debido a la vegetación seca acumulada durante los días de calor extremo.

Guía para residentes:

Ante este cambio brusco de temperatura y la llegada de tormentas, es recomendable tomar las siguientes precauciones: