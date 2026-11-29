Más de 50 mil contribuyentes en Estados Unidos recibirán devoluciones de hasta 5.000 dólares por cada hijo elegible sin necesidad de presentar una nueva declaración fiscal, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) iniciara la revisión automática de cuentas vinculadas a los reembolsos del IRS por crédito de adopción en EEUU.

De acuerdo con la información confirmada por la agencia federal el pasado 16 de octubre, los ajustes comenzaron a finales de septiembre y se prevé completar la mayoría de los envíos antes de concluir 2026.

Requisitos para calificar al ajuste fiscal de 2025

El beneficio responde a una nueva interpretación del Departamento del Tesoro aplicable exclusivamente al año tributario 2025, la cual permite que los créditos fiscales por adopción acumulados entre 2020 y 2024 —que anteriormente solo servían para reducir impuestos adeudados— pasen a formar parte del tramo reembolsable hasta un tope de 5.000 dólares por hijo. Según las guías oficiales del IRS, califican los contribuyentes que cumplan las siguientes condiciones:

Haber presentado la declaración federal de impuestos correspondiente al año fiscal 2025 (quienes lo hicieron antes del 15 de abril de 2026 reciben el ajuste de manera automática).

Haber reclamado o tenido derecho a reclamar el beneficio mediante el Formulario 8839 ( Gastos de Adopción Calificados ).

( ). Conservar saldos pendientes del crédito por adopción de años anteriores vigentes para su uso en 2025.

Contar con información completa en su expediente tributario para que el sistema calcule la corrección.

El IRS precisó que los 5.000 dólares constituyen un límite máximo por menor elegible y no un monto fijo garantizado, ya que el depósito final depende del saldo disponible de cada familia y de si existen deudas tributarias previas que absorban total o parcialmente el ajuste. Asimismo, aclaró que esta regla especial aplica únicamente al ejercicio 2025 y no se extenderá automáticamente a las declaraciones de 2026.

Excepciones y notificaciones para los contribuyentes

Aunque la mayoría de los hogares elegibles no requiere gestionar trámites adicionales, el organismo indicó que quienes presentaron su declaración bajo prórroga o mantienen bloqueos administrativos —como alertas por robo de identidad o conflictos en el registro de dependientes— serán evaluados en etapas posteriores. En los casos donde la cuenta carezca de datos suficientes, el contribuyente deberá presentar una declaración enmendada mediante el Formulario 1040-X acompañado del Formulario 8839.

Los beneficiarios recibirán una carta oficial del IRS dentro de los 30 días posteriores a la modificación de su cuenta, detallando el monto ajustado y el destino de los fondos. Las autoridades recomiendan verificar el estado directamente en el portal de cuenta individual del IRS y conservar dicha notificación junto con los respaldos legales de adopción.

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