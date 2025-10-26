¡Alerta para familias vulnerables! EEUU suspende los beneficios de SNAP: conoce la razón y desde que fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, podría interrumpirse a partir del 1 de noviembre, según una advertencia publicada en el portal oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El mensaje señala que no se emitirán beneficios si continúa la falta de financiamiento federal.

La información fue difundida a través del sitio web del USDA, donde la agencia atribuye la suspensión a la ausencia de consenso legislativo en el Senado. El aviso, sin firma, afirma que las asignaciones se han agotado como consecuencia del cierre del gobierno y que los fondos disponibles solo alcanzan para cubrir el mes de octubre.

Cierre prolongado afecta programas sociales

El cierre gubernamental se prolonga mientras el Congreso no logra aprobar una medida temporal de financiamiento. De continuar esta situación, cerca de 42 millones de personas en todo el país podrían verse afectadas por la interrupción de los beneficios de SNAP.

Autoridades legislativas de ambos partidos mantienen posturas opuestas sobre las condiciones para reabrir el gobierno. Desde el USDA se advierte que la falta de resolución impactará directamente en la distribución de asistencia alimentaria.

La administración interina de SNAP ya había alertado a los estados sobre el riesgo de quedarse sin fondos a partir de noviembre. En correspondencias previas, el programa indicó que su capacidad operativa dependía de las asignaciones aprobadas antes del inicio del cierre presupuestario del 1 de octubre.

La advertencia pone en evidencia la presión sobre los equipos administrativos encargados de la transferencia mensual de beneficios, en tanto no se ha llegado a un acuerdo en el Congreso para reanudar el flujo de fondos.

Negociaciones aún sin acuerdo

El estancamiento legislativo persiste. Los republicanos y demócratas del Senado no lograron reunir los votos necesarios para aprobar un nuevo paquete de financiamiento. Ambos bloques han presentado propuestas distintas sobre la duración y destino de los fondos, sin alcanzar el umbral requerido.

El debate continúa mientras el país se acerca a otro plazo crítico que podría afectar a millones de beneficiarios y programas federales de ayuda alimentaria.

