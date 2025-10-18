Depósitos SNAP Florida: encuentra aquí el calendario de pagos del 19 al 28 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así se distribuirán los pagos hasta el martes 28 de octubre.

SNAP es el principal programa del país que proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

En este sentido, tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde este mes, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1,183

6 personas: $1,421

7 personas: $1,571

8 personas: $1,789

Por cada persona adicional: +$218

9 personas: $2,007

10 personas: $2,225

Calendario de pagos que cierran la ronda de octubre

Lo primero que se debe tener presente es que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP desde este domingo 19 al martes 28 de octubre:

Del 65 al 67: beneficios disponibles el día 19

Del 68 al 71: beneficios disponibles el día 10

Del 72 al 74: beneficios disponibles el día 21

Del 75 al 78: beneficios disponibles el día 22

Del 79 al 81: beneficios disponibles el día 23

Del 82 al 85: beneficios disponibles el día 24

Del 86 al 88: beneficios disponibles el día 25

Del 89 al 92: beneficios disponibles el día 26

Por último, solo quedan dos pagos del mes, que corresponden:

Del 93 al 95: beneficios disponibles el día 27

Del 96 al 99: beneficios disponibles el día 28

