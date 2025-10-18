Nueva estrategia de ICE en Illinois: ¿quiénes son los nuevos objetivos de arresto en los operativos?

Suscríbete a nuestros canales

La organización Proyecto Resurrección reportó un cambio en las tácticas empleadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lo que ha derivado en un incremento de arrestos de personas en espacios laborales y públicos.

Los reportes han despertado preocupación entre grupos civiles locales, que aseguran que los operativos se están desarrollando con mayor frecuencia y que el enfoque ha cambiado respecto a años anteriores.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo Chicago, donde se detalla que líderes comunitarios han observado nuevos patrones en la forma en que el ICE realiza sus intervenciones, incluyendo la presencia de agentes de civil y en vehículos sin identificación.

De acuerdo con testimonios, las acciones se están concentrando en áreas donde las personas trabajan al aire libre, como la construcción y el mantenimiento urbano.

Autoridades federales se pronuncian

El tema también fue abordado por legisladores federales, como el senador Dick Durbin y la congresista Delia Ramírez, quienes reaccionaron ante las recientes revelaciones y pidieron a la comunidad mantener la vigilancia, grabar incidentes y notificar a las organizaciones de apoyo cuando se detecten redadas.

Ambos respondieron tras un informe de ProPublica en el que se documenta que más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por error durante operativos migratorios en distintos estados.

En su declaración, los funcionarios destacaron la importancia de registrar y documentar cada operativo como mecanismo de denuncia ante posibles abusos o irregularidades y recalcaron que las recopilaciones de video han sido determinantes en procesos judiciales relacionados con detenciones.

Reacción de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional fue consultado por Telemundo Chicago respecto a las denuncias sobre cambios en sus estrategias. A través de un comunicado, la institución negó que la raza o la apariencia física influyan en las detenciones, señalando que los operativos se centran exclusivamente en personas que se encuentran de manera irregular en el país.

Desde la dependencia se insistió en que cualquier acusación de discriminación es falsa y que los agentes actúan conforme a la ley vigente, manteniendo como prioridad la seguridad nacional y el cumplimiento de las normas migratorias.

