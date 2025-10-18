Viviendas a bajo costo en San Diego: conoce los alquileres en Mt. Etna Drive, características y cómo acceder

Suscríbete a nuestros canales

En diversos lugares de Estados Unidos (EEUU) están enfocando esfuerzos en ofrecer opciones de vivienda a las que más personas puedan acceder a bajo costo, un vecindario de San Diego, California, muestra resultados.

Esta semana se inauguraron dos nuevos desarrollos de viviendas asequibles en el vecindario de Clairemont Mesa, ubicados en Mt. Etna Drive, cerca de la intersección de Genessee Avenue y Balboa Avenue.

Se trata de dos nuevos edificios de varios pisos, llamados Modica y Taormina, los cuales son el segundo y tercer edificio que se inaugura en el campus del Monte Etna.

El cual se ha convertido en un ejemplo de éxito de las asociaciones público-privadas y un compromiso regional para construir viviendas más asequibles, para familias de bajos ingresos en San Diego.

El condado invirtió $15 millones en fondos para el campus de Mt Etna y proporcionó la parcela de tierra, que anteriormente albergaba el Laboratorio de Criminalística del Condado, valorada en $21 millones.

Además, se ha dado a conocer que está programado que se abra un cuarto edificio a principios de 2026 para familias de bajos ingresos, completando el campus intergeneracional del Monte Etna construido en terrenos excedentes del condado.

Combinados, los cuatro edificios agregarán 404 viviendas a la comunidad. Estos apartamentos permanecerán asequibles durante los próximos 55 años, lo que garantiza estabilidad para generaciones de familias con ingresos bajos a moderados.

Las cuatro fases del campus del Monte Etna están siendo desarrolladas por Chelsea Investment Corp. con servicios de apoyo proporcionados por Serving Seniors.

Modica y Taormina: descubra sus características

Cuentan con 228 apartamentos de una, dos y tres habitaciones, además de dos unidades de administración.

Modica cuenta con 93 unidades asequibles, con 24 reservadas para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo.

Taormina cuenta con 135 unidades asequibles, 34 de ellas destinadas a residentes con discapacidades.

Entre ellos, 73 de los apartamentos están dedicados a viviendas de apoyo permanente, para personas y familias que requieren estabilidad a largo plazo.

Estas unidades tienen requisitos de elegibilidad adicionales, generalmente para personas o familias que anteriormente estaban sin hogar.

58 unidades en total cuentan con duchas adaptadas, barras de apoyo y otros servicios que facilitan la vida diaria de personas con movilidad reducida.

El monte Etna también es amigable para los peatones y se encuentra a poca distancia de supermercados, escuelas, parques, restaurantes, tiendas, instalaciones médicas y transporte público.

Elegibilidad y postulación

Debe saber que los precios estarán ajustados para hogares con ingresos entre el 30% y el 80% del ingreso medio del área, es decir, entre $49,600 y $132,400 dólares anuales para una familia de cuatro integrantes.

Tenga en cuenta que los límites de ingresos exactos varian en función del tamaño de su familia (cuántas personas vivirán en la unidad).

Entonces, los criterios de elegibilidad se basan en:

Verificación de ingresos (para determinar si cumple con el porcentaje del AMI).

Verificación de ciudadanía o estado migratorio elegible (requisito estándar para programas de vivienda federales).

Cumplir con las pautas del proceso de selección del administrador de la propiedad (como verificación de antecedentes, historial de alquiler y crédito, aunque suelen ser menos estrictos que para el mercado no subsidiado).

Puede postularse en la lista de interés del Monte Etna, ya que esta se encuentra disponible en línea en el siguiente enlace: Contact Us — 5255 Mt. Etna Drive.

También se recomienda llamar a los números proporcionados por la administración del complejo o la SDHC: 619-578-7305 (inglés) o 619-578-7306 (español).

