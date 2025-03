Anuncian un nuevo aumento de salario en Los Ángeles: los trabajadores recibirán $17.31 por hora

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Los Ángeles aumentará el salario mínimo el próximo 1 de julio a $17,81 por hora a todos los trabajadores.

Según una información reseñada por AS USA, el último incremento salarial en el estado de California se realizó el pasado 1 de enero de 2025.

El salario mínimo federal en Los Ángeles es de $7,25 dólares la hora, pero hay algunas ciudades, condados y estados que establecen sus propios montos, basados en el índice de precios al consumidor.

¿Cómo será el ajuste del salario?



El salario mínimo de $17,81 dólares por hora será devengado en el condado de la zona no incorporada en Los Ángeles.

Al menos 88 ciudades incorporadas al estado no se verán beneficiadas con el ajuste que estará vigente el 1 de julio de 2025.

Además, se debe tomar en cuenta que las localidades que no tienen salarios establecidos se rigen por el mínimo estatal.



Algunas de las ciudades en el estado de California que cuentan con una cifra establecida para ajustes salariales son Los Ángeles, Malibú, Pasadena, Santa Mónica y West Hollywood.

En Los Ángeles se aplica el incremento del salario gracias a la sección 187.02(d) del Código Municipal y está destinado a beneficiar asalariados y trabajadores administrativos urbanos (CPI-W) para el área metropolitana.

