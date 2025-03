Las calles de Miami que cerrarán el fin de semana por el festival Calle Ocho: informan las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Llega a Miami el Festival de la Calle Ocho en Little Havana y Jazz in the Gardens en el Hard Rock Stadium, este fin de semana.

Según una información compartida por Miami Diario, los residentes y conductores deben tomar previsiones para evitar encontrarse con las vialidades que estarán cerradas para poder desarrollar el evento.

El cierre comenzará a las 6:00 p.m. de este sábado 8 de enero y se extenderá hasta el próximo lunes 10 de marzo, cuando será reabierto el paso a las 5:00 a.m.

¿Cuáles son las calles que estarán cerradas en Miami?

Aquí te dejamos algunas calles que estarán cerradas por el desarrollo del Festival en la Calle Ocho, desde este sábado.

6:00 p.m. Cierre de la Avenida 22 SW entre las calles 7 y 8 SW.

9:00 p. m. Cierre del tráfico en dirección este en la Calle 8 SW, desde la Avenida 27 SW hasta la 13 SW.

Si tienes planes de asistir al evento, lo ideal es tomar una vía alternativa, para evitar el congestionamiento del tráfico.

¿Qué desvíos recomiendan a los conductores?

Dirección este: Desvío en la Avenida 27 SW, con rutas alternativas como la 1st St, 10th St o Coral Way.

Dirección oeste: Desvío en la Avenida 12 SW, con opciones como la 6th St, West Flagler St o Coral Way.

Los residentes de la Calle 8 contarán con un acceso permitido por la Avenida 7 SW hacia el norte o la Avenida 9 SW hacia el sur.

Por otro lado, las personas que van al Jazz in the Gardens en el Hard Rock Stadium programado para este domingo, los organizadores del evento esperan que las personas lleguen a tiempo y tomen las previsiones necesarias para evitar llegar con retrasos.

Las autoridades locales recomiendan buscar estacionamientos cercanos a la zona y considerar el uso de transporte público o servicio compartido.

