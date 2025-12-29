¿Regresas después de medianoche? El cambio drástico en el Metro de Nueva York que debes conocer antes del Año Nuevo

Suscríbete a nuestros canales

El 31 de diciembre de 2025, el sistema de metro comenzará a operar con un horario regular de día laboral.

Sin embargo, para facilitar el acceso al famoso "Ball Drop" en Times Square, la MTA aumentará considerablemente el servicio a partir de la tarde y durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

Líneas con servicio adicional: Se agregarán trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, C, D, G, L, N, Q, R y el 42 St Shuttle.

Servicio exprés: El tren de la línea A funcionará en modalidad exprés hasta las 2:30 a.m. del 1 de enero para hacer más rápidos los traslados de larga distancia.

Día de Año Nuevo: El jueves 1 de enero, el metro operará con un horario de domingo.

Autobuses de Nueva York: cambios por cierres en Midtown

Debido a las estrictas medidas de seguridad y al cierre de calles en el área de Midtown Manhattan, las rutas de autobús tendrán que hacer desvíos significativos.

Nochevieja: En Manhattan, Bronx y Brooklyn, los autobuses funcionarán con un horario reducido, similar al de un día laboral.

En Queens, la mayoría de las rutas seguirán su horario habitual, aunque algunas como la B100, B103 y las líneas BM y BXM operarán con normalidad.

Año Nuevo: Todas las rutas en los cinco condados seguirán un horario de domingo.

LIRR y Metro-North: Trenes adicionales para viajeros regionales

Para aquellos que vienen de los suburbios, los trenes de cercanías también ajustarán sus frecuencias, según lo informado por la MTA.

Long Island Rail Road (LIRR): Se han programado 11 trenes adicionales para la tarde del 31 de diciembre hacia Penn Station y Grand Central Madison, cubriendo líneas como Babylon, Montauk y Ronkonkoma. Para el regreso, habrá 12 trenes extra durante la madrugada del 1 de enero.

Metro-North: Operará con un horario especial de día laboral, incluyendo servicios adicionales después de la medianoche. El 1 de enero, la red funcionará con horario de fin de semana.

Es importante mencionar que, el servicio de Access-A-Ride para personas con discapacidad estará disponible las 24 horas, aunque la MTA advierte sobre posibles retrasos debido a la intensa congestión vehicular en las cercanías de Times Square.

