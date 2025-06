Este es el peor error antes de teñirte el cabello: afamado peluquero alerta sobre la higiene capilar

Suscríbete a nuestros canales

Si amas teñirte el cabello es probable que lo hagas tanto en casa como en centros estéticos, e incluso, que hayas probado cientos de productos y de distintas maneras, pues forman parte de pequeños hábitos o costumbres que se adoptan con el tiempo.

Es importante acotar que, muchas de estas costumbres pueden no ser favorables e influir de manera negativa en el resultado final.

¿Qué errores puedes estar cometiendo al teñirte el cabello?

Entre los errores más comunes que se comenten quizás sin dase cuenta se encuentra no proteger el cabello antes de la decoloración, no realizar un test previo del producto, o escoger un tono que no se adapte a tu tez, refiere el sitio web Mundo Deportivo.

Otro error que se comete con mucha frecuencia tiene que ver con el lavado del cabello, acota el peluquero Víctor del Valle.

Higiene capilar

Comparte Telva que el experto hace un llamado a las personas para que, al momento de teñirse el pelo, éste no se encuentre muy sucio ni acumule productos, porque podría dificultar la penetración uniforme del tinte. Además, recomienda lavar el cabello uno o dos días antes de aplicarse el tinte.

“Es recomendable no lavar el cabello justo antes de teñirlo porque el sebo natural del cuero cabelludo actúa como barrera protectora contra posibles irritaciones causadas por los productos químicos del tinte”.

En conclusión, la clave al momento de teñirte el cabello está en mantener una correcta higiene capilar, es decir, no es necesario que esté muy sucio porque de esta manera el tinte no penetra perfectamente la hebra capilar, pero tampoco debe estar recién lavado, porque no tendrá la barrera protectora ideal para evitar irritaciones.

Por tanto, teñirse el cabello como recomienda el peluquero hará que el color quede perfecto y, además, dure más.

