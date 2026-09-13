Asistencia médica sin estatus migratorio en Baltimore: estos documentos te garantizan atención gratis

Los principales sistemas hospitalarios de Baltimore, como Johns Hopkins Medicine y el University of Maryland Medical Center (UMMC), se comprometen a garantizar que todos tengan acceso a servicios médicos esenciales a través de sus programas de asistencia financiera (Política de Asistencia Financiera o Charity Care).

Estos recursos son fundamentales para proteger la salud de la comunidad, sin importar el estatus migratorio de los pacientes, ofreciendo atención gratuita o a precios muy reducidos para las familias más vulnerables.

Acceso universal a la atención médica en Baltimore

Según las normativas del estado y las políticas oficiales de Johns Hopkins Medicine y el University of Maryland Medical System, la atención médica de emergencia y los procedimientos necesarios no dependen del estatus legal del paciente.

Además, ninguno de los formularios requiere un número de Seguro Social para que se apruebe la solicitud de ayuda económica.

Si una familia tiene ingresos por debajo del 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL), los programas pueden cubrir hasta el 100% de la deuda médica.

Para aquellos hogares con ingresos más altos, la asistencia se proporciona a través de una escala móvil de descuentos.

Lista de documentos para comprobar ingresos

Aquí tienes la lista de documentos necesarios para comprobar los ingresos. Para validar los ingresos del hogar, Johns Hopkins y UMMC piden que presentes alguno de los siguientes soportes:

Talonarios de pago (Pay stubs): Necesitarás copias de los últimos 3 o 4 recibos de pago consecutivos.

Necesitarás copias de los últimos 3 o 4 recibos de pago consecutivos. Declaración de impuestos: Puedes presentar una copia del formulario W-2, 1099 o la declaración fiscal del año más reciente, si aplica.

Puedes presentar una copia del formulario W-2, 1099 o la declaración fiscal del año más reciente, si aplica. Carta del empleador: Si recibes pagos en efectivo o no tienes recibos oficiales, puedes presentar una carta firmada por tu empleador que detalle las horas trabajadas y el pago semanal o mensual.

Si recibes pagos en efectivo o no tienes recibos oficiales, puedes presentar una carta firmada por tu empleador que detalle las horas trabajadas y el pago semanal o mensual. Carta de manutención o apoyo: Si no tienes ingresos propios, se acepta una carta de la persona que te proporciona alojamiento y alimentos.

Documentos aceptados para verificar la residencia en Baltimore

Las instituciones necesitan confirmar que el paciente vive en el área de servicio local mediante documentos como:

Facturas de servicios públicos: Recibos recientes de electricidad, agua, gas, internet o teléfono celular que muestren tu dirección local.

Recibos recientes de electricidad, agua, gas, internet o teléfono celular que muestren tu dirección local. Contrato de arrendamiento o recibos de renta: Una copia del contrato de alquiler firmado o comprobantes de pago de la vivienda.

Una copia del contrato de alquiler firmado o comprobantes de pago de la vivienda. Identificación oficial: Licencia de conducir, identificación estatal de Maryland, pasaporte del país de origen o tarjeta de identificación consular.

Licencia de conducir, identificación estatal de Maryland, pasaporte del país de origen o tarjeta de identificación consular. Correspondencia oficial: Cartas dirigidas al paciente por parte de instituciones bancarias, médicas o educativas locales.

¿Cómo enviar la solicitud de ayuda económica en Baltimore?

Los pacientes pueden iniciar el trámite solicitando el formulario en las oficinas de asesoría financiera de Johns Hopkins o UMMC, descargándolo a través de las plataformas digitales MyChart, o pidiéndolo directamente al personal de facturación tras recibir la atención.

Mientras el hospital procesa la ayuda financiera, la cuenta del paciente queda protegida y no puede ser enviada a agencias de cobranza.

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