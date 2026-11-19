Antes de aprovechar las ofertas de Viernes Negro o Navidad en Illinois, las familias deben revisar con lupa la etiqueta técnica de las bicicletas y patinetas eléctricas.

A partir del 1 de enero de 2027, los menores de 15 años tendrán prohibido conducirlas y los modelos de alta potencia exigirán licencia de conducir, placas y seguro.

La advertencia forma parte de la campaña preventiva lanzada en noviembre de 2026 por el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, ante la entrada en vigor de la Ley Pública 104-0854 (SB 3484), firmada por el gobernador JB Pritzker en agosto de 2026.

El objetivo de esta normativa estatal es frenar los accidentes graves y unificar las reglas en todo Illinois frente a vehículos que se venden como "bicicletas eléctricas", pero cuya velocidad real supera las 50 millas por hora (mph) y equivale legalmente a una motocicleta.

La frontera legal: 750 vatios y 28 millas por hora

La nueva legislación define cómo se regula cada aparato según su capacidad técnica real y no por cómo lo anuncie la tienda o el fabricante.

Para que un vehículo sea considerado legalmente una bicicleta eléctrica de baja velocidad en Illinois, debe contar con pedales funcionales y un motor eléctrico de hasta 750 vatios (W).

Si el motor supera los 750 vatios y el vehículo puede rebasar las 28 mph, pasa a clasificarse como un ciclo impulsado por motor (motor-driven cycle) o motocicleta eléctrica.

Quienes operen uno de estos equipos en vías públicas a partir de 2027 deberán cumplir con los mismos requisitos de un vehículo motorizado:

Licencia de conducir válida acorde con la potencia del motor (puede requerirse licencia Clase L o Clase M en los modelos más potentes).

acorde con la potencia del motor (puede requerirse licencia Clase L o Clase M en los modelos más potentes). Título de propiedad, registro y placa oficial ante la Secretaría de Estado.

ante la Secretaría de Estado. Póliza de seguro vigente.

vigente. Número de Identificación Vehicular (VIN): las autoridades advierten que muchas motos eléctricas vendidas por internet están fabricadas exclusivamente para uso todoterreno (off-road) y carecen de VIN o equipamiento vial, por lo que no pueden registrarse ni circular legalmente en calles públicas (solo en propiedad privada donde esté permitido).

Tabla de edades, velocidades y reglas en Illinois desde 2027

Además de fijar edades mínimas en todo el estado, la ley prohíbe de forma uniforme que bicicletas eléctricas, patinetas (e-scooters), patinetas de una rueda y monociclos eléctricos circulen por las aceras de Illinois.

Categoría / Vehículo Especificación técnica Edad mínima (2027) Dónde puede circular y requisitos Bicicleta eléctrica Clase 1 Pedaleo asistido hasta 20 mph (motor ≤ 750 W) 15 años Calles, ciclovías y senderos compartidos. Prohibida en aceras. Sin licencia ni placa. Bicicleta eléctrica Clase 2 Con acelerador hasta 20 mph (motor ≤ 750 W) 15 años Calles, ciclovías y senderos compartidos. Prohibida en aceras. Sin licencia ni placa. Bicicleta eléctrica Clase 3 Pedaleo asistido hasta 28 mph (motor ≤ 750 W) 16 años Calles, ciclovías y senderos compartidos. Prohibida en aceras. Sin licencia ni placa. Patinetas y monociclos eléctricos Velocidad máxima permitida de 28 mph 16 años Prohibidos en aceras y en vías con límite mayor a 35 mph (salvo que exista ciclovía). Vehículos de alta potencia (e-motos) Motor mayor a 750 W y velocidad superior a 28 mph (hasta +50 mph) Según licencia de conducir Requieren licencia, título, registro, placa y seguro. Prohibidos en aceras y ciclovías.

Restricciones adicionales para jóvenes y pasajeros

La normativa incluye medidas específicas pensadas para reducir lesiones entre adolescentes:

Límite para llevar pasajeros: los conductores menores de 18 años tienen prohibido llevar pasajeros en una bicicleta eléctrica, a menos que el acompañante sea un hermano, hermanastro, hijo o hijastro del conductor (y siempre que la bicicleta esté diseñada para dos personas).

los conductores menores de tienen prohibido llevar pasajeros en una bicicleta eléctrica, a menos que el acompañante sea un hermano, hermanastro, hijo o hijastro del conductor (y siempre que la bicicleta esté diseñada para dos personas). Prohibición de alterar la velocidad: manipular aplicaciones o componentes para desbloquear la velocidad de una bicicleta de 750 W por encima de las 28 mph es ilegal y convierte automáticamente al vehículo en un ciclo motorizado sujeto a registro y licencia.

manipular aplicaciones o componentes para desbloquear la velocidad de una bicicleta de 750 W por encima de las 28 mph es ilegal y convierte automáticamente al vehículo en un ciclo motorizado sujeto a registro y licencia. Sanciones: quienes incumplan las disposiciones se exponen a multas de tránsito y a la confiscación o incautación del vehículo por parte de la policía.

Qué revisar antes de comprar en Viernes Negro o Navidad

El secretario Giannoulias recordó que las bicicletas eléctricas son mucho más pesadas que las tradicionales, lo que exige mayor control y capacidad de frenado.

"La bicicleta más rápida no necesariamente es la mejor, y la opción más barata no siempre es la más segura", enfatizó el funcionario.

Antes de pagar en tienda o por internet, verifica estos cuatro puntos en la caja o ficha técnica:

Potencia nominal del motor: confirma que no supere los 750 W si buscas una bicicleta eléctrica estándar sin trámites ante el DMV. Velocidad máxima asistida: comprueba que el límite de fábrica sea de 20 mph (para adolescentes de 15 años) o 28 mph (para jóvenes de 16 años o más). Homologación vial (VIN): si compras un modelo de alta velocidad, verifica que esté certificado para circular en calles públicas y cuente con número VIN. Guía oficial para padres: la Secretaría de Estado habilitó la guía E-Bike Buying Guide for Parents en el portal oficial ilsos.gov/oneroad para consultar las especificaciones legales antes de comprar.

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