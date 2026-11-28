La temporada de compras de fin de año en Estados Unidos extenderá sus descuentos más allá del tradicional Black Friday, que se celebró este viernes 27 de noviembre.

Las principales cadenas minoristas del país prolongarán sus campañas promocionales durante la primera semana de diciembre, impulsadas por proyecciones récord en el comercio electrónico y un consumidor que emplea inteligencia artificial para comparar precios.

Estimaciones

De acuerdo con estimaciones de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), unos 126 millones de personas realizarán compras en el país tan solo durante la jornada del viernes.

Tras el fin de semana, el evento conectará directamente con el Cyber Monday del lunes 30 de noviembre.

Esta jornada liderará el gasto exclusivamente digital en Estados Unidos con una proyección de 15 100 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 6.2 %, según datos de Adobe.

Tiendas con rebajas

Para captar la demanda tardía, varios comercios confirmaron fechas de cierre escalonadas durante diciembre dentro de la denominada Cyber Week:

Walmart y Home Depot : Mantendrán sus campañas en línea hasta el 2 de diciembre en categorías como hogar, juguetes, herramientas y electrodomésticos.

y : Mantendrán sus campañas en línea hasta el 2 de diciembre en categorías como hogar, juguetes, herramientas y electrodomésticos. Best Buy: Prolongará su semana de descuentos en electrónica, computadoras y televisores hasta el 6 de diciembre.

Prolongará su semana de descuentos en electrónica, computadoras y televisores hasta el 6 de diciembre. Target : Aplicará un esquema de ofertas diarias rotativas en ropa y artículos de temporada hasta el 24 de diciembre.

: Aplicará un esquema de ofertas diarias rotativas en ropa y artículos de temporada hasta el 24 de diciembre. Amazon y Costco: Concluirán sus eventos principales al finalizar el Cyber Monday, el 30 de noviembre.

Detalles

El comportamiento de compra durante esta campaña refleja mayor planificación. Un informe de la consultora KPMG señala que hasta el 40 % de los compradores utilizará herramientas de inteligencia artificial para auditar historiales de precios y verificar la autenticidad de las rebajas.

Por su parte, guías de consumo como NBC News Select advierten que, aunque las promociones continuarán activas en diciembre, los descuentos más agresivos y la mayor disponibilidad de inventario se concentrarán entre el 27 y el 30 de noviembre.

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