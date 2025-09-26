¡CalFresh en California! Consulta las fechas claves de tus pagos para octubre

Suscríbete a nuestros canales

El programa CalFresh en California, que administra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), dio a conocer el calendario de pagos de cupones de alimentos para octubre.

La distribución de esta asistencia financiera se realiza de forma mensual y este dinero que se entrega a familias de bajos recursos, debe ser usado para la compra de alimentos elegibles en comercios autorizados por la iniciativa.

CalFresh es el programa estatal que administra el apoyo federal SNAP en California. Su objetivo es que los hogares de bajos recursos puedan comprar alimentos usando una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT).

El depósito mensual se carga en esta tarjeta durante los primeros 10 días del mes, de acuerdo al dígito final del número de caso.

¿Cuál es el calendario de pagos para octubre de CalFresh en California?

El calendario de pagos para octubre de CalFresh se distribuye entre el 1 y el 10 de octubre de 2025. Según el calendario oficial de California, los fondos se depositan conforme al último dígito del número de caso: si el número termina en 1, el depósito se hace el 1 de octubre, y si termina en 0, se hace el 10 de octubre.

Si tu número de caso termina en 1, se te depositará el 1 de octubre.

Si tu número de caso termina en 2, se te depositará el 2 de octubre.

Si tu número de caso termina en 3, se te depositará el 3 de octubre.

Si tu número de caso termina en 4, se te depositará el 4 de octubre.

Si tu número de caso termina en 5, se te depositará el 5 de octubre.

Si tu número de caso termina en 6, se te depositará el 6 de octubre.

Si tu número de caso termina en 7, se te depositará el 7 de octubre.

Si tu número de caso termina en 8, se te depositará el 8 de octubre.

Si tu número de caso termina en 9, se te depositará el 9 de octubre.

Si tu número de caso termina en 0, se te depositará el 10 de octubre.

¿Qué puede causar un retraso en el depósito?

Existen varias razones por las que un depósito puede sufrir retrasos. Una de ellas es que la re-certificación esté vencida o en trámite, lo cual puede demorar el depósito automático.

También puede haber problemas administrativos en el condado, como errores locales o demoras burocráticas. Se recomienda comunicarse con la oficina de CalFresh local para investigar el caso si no se ve el depósito a mitad del día asignado.

Generalmente, los fondos se cargan alrededor de la medianoche del día asignado. Sin embargo, este horario puede variar entre condados. El sistema escalonado ayuda a distribuir la carga administrativa y a evadir cuellos de botella en el sistema EBT.

