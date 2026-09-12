Celebración del mes hispano en Arizona: anuncian la Noche de Mariachi en el Hotel Congress de Tucson

El escenario al aire libre del Hotel Congress, ubicado en el centro de la ciudad de Tucson, será la sede de la "Noche Mariachi" con motivo de la celebración del Día de la Independencia de México. La actividad está programada para este domingo 13 de septiembre de 2026, entre las 7:00 PM y las 10:00 PM.

Espectáculo musical y acceso al recinto

El evento cultural contará con la presentación en vivo de la agrupación Mariachi Herencia de Corazón, formación con más de dos décadas de trayectoria en la escena musical del sur de Arizona. El acceso a la Plaza Stage tiene una tarifa de entrada general que ronda entre los 10 y 15 dólares por persona, mientras que las reservas de mesa con espacio garantizado oscilan entre los 20 y 30 dólares. La apertura de puertas iniciará a las 6:00 PM.

Logística de llegada, consumo y vestimenta

Para acceder al recinto desde la zona metropolitana de Tucson, la opción de transporte público principal es la línea del tranvía Sun Link, descendiendo en la estación Ronstadt Transit Center o Broadway/4th Avenue, ubicadas a poca distancia a pie del Hotel Congress. Quienes se trasladen en vehículo particular disponen de estacionamientos públicos tarifados a lo largo de E Congress St y Toole Ave.

En la zona de la plaza y el bar contiguo (Cup Cafe / Club Congress), la oferta gastronómica y de coctelería presenta un consumo promedio de 8 a 16 dólares en platillos y aperitivos, mientras que las cervezas, margaritas y cócteles artesanales se ubican entre los 6 y 14 dólares. Para ingresar al espectáculo no se exige un código de vestimenta formal; la política del establecimiento es casual, adaptada a eventos al aire libre.

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