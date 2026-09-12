Comida gratis en Florida del 14 al 19 de septiembre: cronograma de despensas de alimentos (+ Ubicaciones)

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya la semana del 14 de septiembre.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 14 al 19 de septiembre.

Para esta próxima semana tienen un total de 19 entregas móviles en diferentes localidades.

Con Feeding Tampa Bay

Lunes 14 de septiembre

En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

Martes 15 de septiembre

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 am a 12:00 de la tarde.

+ La distribución se realiza detrás del edificio.

En PINELLAS | Multicultural Alliance of Hispanic Development: 7501 142nd Ave N, Largo, FL 33771. De 11:00 am a 12:30 de la tarde.

Miércoles 16 de septiembre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.

+ Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.

+ Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | House of Refuge: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | UACDC: 13704 N 20th St Tampa, 33613. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 17 de septiembre

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

Viernes 18 de septiembre

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 10:00 am a 12:30 de la tarde.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 pm a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 19 de septiembre

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Plant City CRC: 307 N Michigan Ave, Plant City, FL 33566. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta próxima semana han programado un total de 14 jornadas de despensas de alimentos, esta vez en el centro y norte del estado.

Martes 15 de septiembre

En Doral-Supervisor of Elections Alina Garcia: 2700 NW 87th Ave, Doral. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En NMB-CG Bethel High School: C. G. Bethel High School, 16150 NE 17th Ave, North Miami Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Miercoles 16 de septiembre

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Jueves 17 de septiembre

En Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: Robert King High Towers, 1405 NW 7th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission: Victory Park Pool, 1980 NE 171 St, North Miami Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Tallahassee-Berean Christian Fellowship: 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.

Viernes 18 de septiembre

En Miami-MDC North Campus: Miami Dade College - North Campus, 11380 NW 27th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Tallahassee-Smart Dreams Academy: 115 Jake's and Patterson St. Tallahassee Florida. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

Sábado 19 de septiembre

En Lake Butler: 155 NW 3rd St, Lake Butler. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

En Sosa Volusia 1st Presbyterian Church Deland 150HH: 724 N Woodland Blvd, DeLand. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

En Miami-Molina Healthcare: 1970 NW 70th Ave, Miami. De 8:00 am a 12:00 de la tarde.

En Lauderhill-South Promo: The Lauderhill Aquatic Center @ John E Mullin Park, 2000 NW 55th Ave, Lauderhill.

En Miramar-The Ben & Dorit Cupboard: 6700 Miramar Pkwy, Miramar. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Miami-Health in the Hood - Lotus House: Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami. De 11:30 am a 2:30 de la tarde.

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