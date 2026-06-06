Comida gratis en Florida del 8 al 13 de junio: horarios y ubicaciones de las entregas móviles

En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida para la próxima semana.
En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.
Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 8 de junio hasta el sábado 13 de junio.
Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.
Con Feeding Tampa Bay
Lunes 8 de junio
- En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
Martes de 9 de junio
- En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.
- En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 am a 1:00 de la tarde.
Miércoles 10 de junio
- En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.
+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.
+ Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.
+ Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.
- En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 de la mañana.
- En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.
- En MANATEE | Hunger's End Food Pantry: 1802 14th St W, Bradenton, FL 34205. De 2:30 a 4:00 de la tarde.
- En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 de la tarde.
- En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:30 de la tarde.
- En POLK | CFHC Mulberry: 4440 Academy Dr Mulberry, FL 33860. De 5:30 a 7:00 de la tarde.
Jueves 11 de junio
- En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.
- En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.
- En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.
- En PASCO | King of Kings: 10337 US-19, Port Richey, FL 34668. De 3:00 a 4:30 de la tarde.
Viernes 12 de junio
- En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.
- En POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.
- En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 10:00 am a 12:30 de la tarde.
- En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.
Sábado 13 de junio
- En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.
- En HILLSBOROUGH | Plant City CRC: 307 N Michigan Ave, Plant City, FL 33566. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En HILLSBOROUGH | Lee Davis CRC: 3402 N 22nd St, Tampa, FL 33605. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.
- En HILLSBOROUGH | Dwelling Place Lithia: 6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547. De 9:30 a 11:30 de la mañana.
Con Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.
Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.
Esta semana han programado 11 jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.
Miércoles 10 de junio
- En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: 342 SW 7th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
Jueves 11 de junio
- En Miami-Be Strong International: JL (Joe) and Enid W. Demps Park, 11350 SW 216th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
Viernes 12 de junio
- En Miami-JESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM: 5361 NW 22nd Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En WPB-West Gate CRA: American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En The City of Florida City: Covenant Missionary Baptist Church, 1055 NW 6th Ave. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.
Sábado 13 de junio
- En Live Oak - First Methodist Suwannee Co: 310 Ohio Ave S, Live Oak. De 8:00 a 9:00 de la mañana.
- En Miami-Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church: Christ The King Catholic Parish, 16000 SW 112th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En Miami-New Harvest Missionary Baptist Church: 12145 NW 27th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En The City of Sunrise: Torre Fuerte Community Church, 7800 NW 39th St, Sunrise. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En North Lauderdale-South Promo: City of North Lauderdale, 701 SW 71st Ave, North Lauderdale. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.
- En Miami-Health in the Hood - Lotus House: Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami. De 11.30 am a 2:30 de la tarde.
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