Alerta de la FDA en EEUU: retiran cápsulas de Gas-X Extra Strength por defecto químico (+ Lotes clave)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una alerta nacional tras el anuncio de la compañía farmacéutica Haleon, la cual inició un retiro voluntario del mercado de cuatro lotes específicos de su conocido medicamento para la indigestión Gas-X Extra Strength Softgels (cápsulas blandas) de 125 mg.

El motivo de la retirada es una posible contaminación química ocurrida durante el proceso de empaque de los productos.

A continuación, te explicamos detalladamente cuáles son los productos afectados, los riesgos de salud asociados y el procedimiento exacto para poner a salvo a tu familia y recuperar tu dinero.

¿Cuál es la causa de la contaminación?

Según los reportes oficiales vigentes, la compañía detectó una falla mecánica en la línea de producción: una máquina sufrió una fuga de refrigerante diluido a base de propilenglicol, una sustancia química industrial que entró en contacto directo con las cápsulas mientras eran envasadas en sus respectivos frascos.

Haleon informó que el problema técnico ya fue identificado y reparado en su totalidad, implementando nuevas medidas de prevención para asegurar que este incidente no se repita.

Riesgos para la salud: síntomas a tener en cuenta

El propósito original de Gas-X es aliviar la presión estomacal, los gases y la hinchazón.

No obstante, ingerir las cápsulas pertenecientes a los lotes contaminados con este refrigerante industrial puede generar el efecto contrario, provocando malestares estomacales severos.

La FDA ha advertido que el consumo de los productos afectados puede causar:

Náuseas y vómitos constantes.

Dolor abdominal agudo.

Diarrea.

Atención: hasta el día de hoy, 6 de junio de 2026, ni la FDA ni Haleon han recibido reportes oficiales de consumidores que hayan sufrido consecuencias médicas o efectos adversos debido al consumo de este medicamento.

Verifica tu medicamento en casa

Para saber si el medicamento que tienes en tu botiquín está afectado, debes buscar la tabla de datos en la parte posterior o inferior del empaque. Las cápsulas afectadas son de color verde y se comercializan en cajas con franjas de colores verde, azul y gris.

El retiro aplica únicamente a los productos que coincidan de forma exacta con la siguiente información:

Producto Código de Barra (UPC) Número de Lote Fecha de Expiración Fechas de Distribución Gas-X Extra Strength Softgels

(Presentación de 120 cápsulas) 300674350419 TL8K

YH9X

YH9Y 30 Nov 2028 13 de abril de 2026 al

05 de mayo de 2026 Gas-X Extra Strength Softgels

(Presentación de 72 cápsulas) 300439005721 X78N 30 Nov 2028 05 de mayo de 2026 al

14 de mayo de 2026

¿Qué pasa con el resto de productos? Puedes seguir consumiéndolos sin preocupación. Las variantes Gas-X Ultra, Gas-X Maximum y Gas-X Ultimate, así como otros lotes de la línea Extra Strength, están completamente limpios y fuera de peligro.

¿Qué debes hacer si tienes un frasco contaminado?: paso a paso

Si confirmas que tu producto pertenece a uno de los lotes mencionados, sigue estas instrucciones de inmediato de manera segura:

Suspende su consumo: deja de tomar las cápsulas de inmediato y colócalas fuera del alcance de los niños. No lo tires a la basura sin reportarlo: Haleon está gestionando devoluciones organizadas. Solicita tu reembolso: puedes comunicarte directamente con el equipo de Relaciones con el Consumidor de Haleon a través de los siguientes canales oficiales distribuidos para todo EEUU: Teléfono de atención: llame de forma gratuita al 1-800-245-1040 (disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del Este).

llame de forma gratuita al (disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del Este). Correo electrónico: mystory.us@haleon.com

mystory.us@haleon.com Formulario en línea: a través del portal oficial de asistencia técnica en haleon.help/en-us/contact-form. Reporta malestares a las autoridades: si tú o algún miembro de tu familia consumieron el producto y experimentaron síntomas, puedes reportar el caso de manera confidencial al programa MedWatch de la FDA llamando al 1-800-332-1088 o ingresando a su sitio web oficial.

Cabe destacar que Haleon es una de las empresas de salud de consumo más grandes del mundo, responsable también de marcas masivas en los hogares hispanos como Advil, Theraflu y Tums, las cuales operan con total normalidad y no forman parte de este incidente.

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