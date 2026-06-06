Alerta de la FDA en EEUU: retiran cápsulas de Gas-X Extra Strength por defecto químico (+ Lotes clave)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una alerta nacional tras el anuncio de la compañía farmacéutica Haleon, la cual inició un retiro voluntario del mercado de cuatro lotes específicos de su conocido medicamento para la indigestión Gas-X Extra Strength Softgels (cápsulas blandas) de 125 mg.
El motivo de la retirada es una posible contaminación química ocurrida durante el proceso de empaque de los productos.
A continuación, te explicamos detalladamente cuáles son los productos afectados, los riesgos de salud asociados y el procedimiento exacto para poner a salvo a tu familia y recuperar tu dinero.
¿Cuál es la causa de la contaminación?
Según los reportes oficiales vigentes, la compañía detectó una falla mecánica en la línea de producción: una máquina sufrió una fuga de refrigerante diluido a base de propilenglicol, una sustancia química industrial que entró en contacto directo con las cápsulas mientras eran envasadas en sus respectivos frascos.
Haleon informó que el problema técnico ya fue identificado y reparado en su totalidad, implementando nuevas medidas de prevención para asegurar que este incidente no se repita.
Riesgos para la salud: síntomas a tener en cuenta
El propósito original de Gas-X es aliviar la presión estomacal, los gases y la hinchazón.
No obstante, ingerir las cápsulas pertenecientes a los lotes contaminados con este refrigerante industrial puede generar el efecto contrario, provocando malestares estomacales severos.
La FDA ha advertido que el consumo de los productos afectados puede causar:
- Náuseas y vómitos constantes.
- Dolor abdominal agudo.
- Diarrea.
Verifica tu medicamento en casa
Para saber si el medicamento que tienes en tu botiquín está afectado, debes buscar la tabla de datos en la parte posterior o inferior del empaque. Las cápsulas afectadas son de color verde y se comercializan en cajas con franjas de colores verde, azul y gris.
El retiro aplica únicamente a los productos que coincidan de forma exacta con la siguiente información:
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Producto
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Código de Barra (UPC)
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Número de Lote
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Fecha de Expiración
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Fechas de Distribución
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Gas-X Extra Strength Softgels
(Presentación de 120 cápsulas)
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300674350419
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TL8K
YH9X
YH9Y
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30 Nov 2028
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13 de abril de 2026 al
05 de mayo de 2026
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Gas-X Extra Strength Softgels
(Presentación de 72 cápsulas)
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300439005721
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X78N
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30 Nov 2028
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05 de mayo de 2026 al
14 de mayo de 2026
¿Qué debes hacer si tienes un frasco contaminado?: paso a paso
Si confirmas que tu producto pertenece a uno de los lotes mencionados, sigue estas instrucciones de inmediato de manera segura:
- Suspende su consumo: deja de tomar las cápsulas de inmediato y colócalas fuera del alcance de los niños.
- No lo tires a la basura sin reportarlo: Haleon está gestionando devoluciones organizadas.
- Solicita tu reembolso: puedes comunicarte directamente con el equipo de Relaciones con el Consumidor de Haleon a través de los siguientes canales oficiales distribuidos para todo EEUU:
- Teléfono de atención: llame de forma gratuita al 1-800-245-1040 (disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del Este).
- Correo electrónico: mystory.us@haleon.com
- Formulario en línea: a través del portal oficial de asistencia técnica en haleon.help/en-us/contact-form.
- Reporta malestares a las autoridades: si tú o algún miembro de tu familia consumieron el producto y experimentaron síntomas, puedes reportar el caso de manera confidencial al programa MedWatch de la FDA llamando al 1-800-332-1088 o ingresando a su sitio web oficial.
Cabe destacar que Haleon es una de las empresas de salud de consumo más grandes del mundo, responsable también de marcas masivas en los hogares hispanos como Advil, Theraflu y Tums, las cuales operan con total normalidad y no forman parte de este incidente.
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