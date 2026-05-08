Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este sábado 9 de mayo

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Este sábado 9 de mayo de 2026 se llevarán a cabo tres jornadas de entrega de alimentos en distintas localidades del área de la Bahía. Estos eventos son coordinados por organizaciones civiles y religiosas para facilitar el acceso a productos de primera necesidad a los residentes de los condados de Manatee, Pinellas y Hillsborough.

A continuación, se detallan las ubicaciones exactas, los horarios de atención y las rutas de transporte recomendadas para cada punto de distribución.

Jornada en Manatee: Bradenton

El operativo es organizado por MLK Ministries en la sede de la Iglesia de Cristo.

Hora: De 7:30 a. m. a 9:00 a. m.

De 7:30 a. m. a 9:00 a. m. Dirección GPS: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208.

204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. Si viaja en vehículo: Si maneja desde el norte por la US-41 S, gire a la izquierda en MLK Ave E. Si viene desde el este por la FL-64, tome la 9th St E hacia el sur y luego gire en MLK Ave E. Se solicita a los conductores llevar la maleta del carro desocupada .

Si maneja desde el norte por la US-41 S, gire a la izquierda en MLK Ave E. Si viene desde el este por la FL-64, tome la 9th St E hacia el sur y luego gire en MLK Ave E. Se solicita a los conductores . Si viaja en bus: Utilice las rutas del MCAT que transitan por la 9th St E. Deberá caminar aproximadamente dos cuadras desde la parada más cercana. Es necesario llevar un carrito con ruedas o una maleta para cargar los productos.

Jornada en Pinellas: St. Petersburg

Este evento es gestionado por la organización Positive Impact.

Hora: De 9:30 a. m. a 11:00 a. m.

De 9:30 a. m. a 11:00 a. m. Dirección GPS: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711.

1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. Si viaja en vehículo: Si maneja por la I-275 S, tome la salida 21 hacia la 28th St S y luego gire en la 22nd St S. Si viene desde el centro, use la 18th Ave S hacia el oeste. Se recomienda tener la maleta del vehículo vacía para agilizar la carga.

Si maneja por la I-275 S, tome la salida 21 hacia la 28th St S y luego gire en la 22nd St S. Si viene desde el centro, use la 18th Ave S hacia el oeste. Se recomienda para agilizar la carga. Si viaja en bus: Use el sistema PSTA, específicamente la Ruta 22. Si viene de otras zonas, realice trasbordo en el Grand Central Station. El tramo a pie es de unos 5 minutos. Se sugiere contar con una maleta o carrito para el traslado de los enseres.

Jornada en Hillsborough: Lithia

La actividad es organizada por Generations Renewed en la zona de Lithia.

Hora: De 9:30 a. m. a 11:30 a. m.

De 9:30 a. m. a 11:30 a. m. Dirección GPS: 6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547.

6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547. Si viaja en vehículo: Si maneja desde Brandon, siga hacia el sur por Lithia Pinecrest Rd. Si viene desde FishHawk, diríjase al norte por la misma vía. Es indispensable que los asistentes lleven la maleta del carro desocupada .

Si maneja desde Brandon, siga hacia el sur por Lithia Pinecrest Rd. Si viene desde FishHawk, diríjase al norte por la misma vía. Es indispensable que los asistentes . Si viaja en bus: El acceso es limitado; verifique las rutas locales de HART que conectan con FishHawk Blvd. El trecho por caminar puede ser extenso, unos 3 kilómetros, que a marcha lenta pueden ser unos 45 minutos, por lo que debe llevar un carrito con ruedas o maleta para transportar las provisiones.

Recomendaciones adicionales

Se aconseja llegar con 30 minutos de antelación al inicio de cada jornada, ya que los suministros se entregan por orden de llegada hasta agotarse. Se sugiere llevar hidratación y protección solar en caso de que existan filas en áreas exteriores.

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