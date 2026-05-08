Flores gratis en Lowe’s: ¿Cómo asegurar tu regalo este sábado en Florida?

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La búsqueda del detalle perfecto para el segundo domingo de mayo moviliza a miles de familias en todo el país. Las opciones tradicionales como las flores naturales mantienen su popularidad por su significado y belleza.

Muchos consumidores planean sus compras con antelación para aprovechar las promociones especiales de las grandes superficies. Estos eventos permiten obtener obsequios de calidad sin afectar el presupuesto destinado a la celebración.

Este sábado, las tiendas Lowe's entregarán flores gratis este sábado por día de las madres a los primeros clientes que asistan. La iniciativa de carácter nacional busca honrar a las madres en su fecha especial con un ser vivo para el jardín.

¿Cómo participar este sábado por flores gratis?

El beneficio aplica exclusivamente para las primeras 150 personas que lleguen a cada una de las ubicaciones participantes. Los interesados deben contar con una membresía activa del programa de lealtad gratuito MyLowe’s Rewards.

La entrega de los ejemplares comenzará puntualmente a partir de las 10:00 a.m. en las zonas asignadas dentro de los locales. El personal entregará las plantas hasta que se agote la existencia disponible en el inventario de ese día.

Es fundamental que los usuarios verifiquen su estatus en el programa de recompensas antes de acudir a la fila. Este requisito garantiza que el proceso de distribución sea ágil y llegue a los clientes registrados en su base de datos.

¿Qué sedes participan en la entregara flores gratis este sábado?

En el condado de Miami-Dade, las sedes de Hialeah, Kendall, Homestead y North Miami Beach confirmaron su participación en este evento. Estas ubicaciones esperan una alta afluencia de público desde las primeras horas de la mañana.

Debido a la gran demanda, el inventario suele terminarse durante los primeros minutos tras la apertura de la actividad. Se recomienda a los ciudadanos llegar con tiempo suficiente para asegurar su lugar entre los 150 beneficiarios.

La empresa no especificó el tipo exacto de planta, pero asegura que estarán en óptimas condiciones para su traslado al hogar. Esta acción refuerza el vínculo de la marca con la comunidad local en fechas de alto valor emocional.

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