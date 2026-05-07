Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 8 de mayo

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Este viernes 8 de mayo de 2026 se han programado diversas actividades para la distribución de alimentos en las localidades de Port Richey, Winter Haven y St. Petersburg. Las jornadas, coordinadas por instituciones religiosas y organizaciones sociales, buscan proveer productos de primera necesidad en distintos bloques horarios durante el transcurso del día. Los interesados podrán acudir a los puntos de entrega establecidos bajo los siguientes cronogramas y especificaciones de acceso.

Distribución en Pasco: Port Richey

Este evento es organizado por la Iglesia Gulfview Grace en su sede local.

Hora: De 8:00 a. m. a 10:30 a. m.

De Dirección GPS: 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668.

6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668. Si viaja en vehículo: Si conduce por la US-19, gire en Hammock Rd hacia el este. Si viene por Little Rd, tome Ridge Rd hacia el oeste y luego gire en Hammock Rd. Se recomienda a los conductores tener la maleta desocupada para facilitar la carga de los suministros.

Si conduce por la US-19, gire en Hammock Rd hacia el este. Si viene por Little Rd, tome Ridge Rd hacia el oeste y luego gire en Hammock Rd. Se recomienda a los conductores para facilitar la carga de los suministros. Si viaja en bus: Puede utilizar las rutas de GOPASCO que circulan por la US-19 o Ridge Rd. Dependiendo de la ruta, el trecho por caminar puede ser de 10 a 15 minutos. Es necesario llevar una maleta o carrito con ruedas para el traslado de los productos a pie.

Distribución en Polk: Winter Haven

El operativo es organizado por CFHC Winter Haven y cuenta con el patrocinio de United Way.

Hora: De 10:00 a. m. a 11:30 a. m .

De . Dirección GPS: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881.

1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. Si viaja en vehículo: Si maneja desde el centro por la US-17 N, gire a la izquierda en Avenue T NW y luego a la derecha en 2nd St NW. Se recuerda a los asistentes llevar la maleta del carro vacía para agilizar la logística.

Si maneja desde el centro por la US-17 N, gire a la izquierda en Avenue T NW y luego a la derecha en 2nd St NW. Se recuerda a los asistentes para agilizar la logística. Si viaja en bus: Utilice el servicio de Citrus Connection (Ruta 15 o 22X). Es probable que deba realizar trasbordo en la terminal de Winter Haven. Al bajar en la parada cercana a la 2nd St NW, camine hacia el norte. Se sugiere llevar un carrito con ruedas para cargar los enseres.

Distribución en Pinellas: St. Petersburg

Hora: De 12:00 p. m. a 1:30 p. m.

De Dirección GPS: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. Si viaja en vehículo: Si viene por la I-275 S, tome la salida 22 hacia I-175 E y luego gire en 20th St S. Si maneja desde el sur, use la 22nd Ave S hacia el norte. Se recomienda mantener la maleta del vehículo desocupada para el retiro de los insumos.

Si viene por la I-275 S, tome la salida 22 hacia I-175 E y luego gire en 20th St S. Si maneja desde el sur, use la 22nd Ave S hacia el norte. Se recomienda para el retiro de los insumos. Si viaja en bus: Puede usar las rutas del sistema PSTA que transitan por la 22nd Ave S o la 9th Ave S. El trayecto a pie desde las paradas principales es de aproximadamente 5 a 8 minutos. Es indispensable contar con una maleta o carrito para transportar las provisiones.

Recomendaciones generales de asistencia

Se sugiere a las personas llegar con al menos 30 minutos de antelación, ya que las entregas se realizan por orden de llegada hasta que se agote la disponibilidad. Es importante considerar las temperaturas locales y llevar hidratación, dado que parte de la espera podría realizarse en espacios abiertos.

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