¿Cómo cobrar más de $3500 al mes? El truco legal de la SSA para jubilados

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La Administración del Seguro Social (SSA) otorga un beneficio promedio de $2081 mensuales a los trabajadores retirados, pero una planificación estratégica permite a millones de jubilados elevar sus cheques por encima de los $3500 dólares.

El monto final del pago mensual no depende exclusivamente de los años de servicio, sino del momento exacto en que la persona solicita su jubilación y de la correcta verificación de sus antecedentes laborales.

Importante

Debido a que la fórmula oficial calcula las prestaciones con base en los 35 años de mayores ingresos ajustados por la inflación, cualquier año sin actividad o con salarios bajos reduce drásticamente el promedio.

Por esta razón, los asesores financieros consideran importante revisar periódicamente el historial laboral en la plataforma digital de la SSA para corregir errores de reporte que puedan mermar los ingresos de por vida.

Truco legal

La herramienta más efectiva para maximizar el cobro mensual consiste en retrasar la reclamación de los fondos hasta los 70 años de edad, tres años después de la edad plena de jubilación fijada a los 67 años para los nacidos a partir de 1960.

Esta postergación voluntaria genera una recompensa legal que incrementa el pago mensual hasta en un 24%, lo que transforma una pensión base de $2822 en un cheque cercano a los $3500 dólares.

Asimismo, los trabajadores pueden sustituir los registros de sueldos bajos de su juventud si aumentan sus ingresos en la etapa final de su carrera laboral según detalla Solo Dinero.

Maximizar el beneficio requiere también explorar alternativas frecuentemente ignoradas por la comunidad hispana, tales como las prestaciones conyugales complementarias.

También los subsidios por discapacidad y el monitoreo constante de las reformas del Congreso que impactan al sistema previsional.

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