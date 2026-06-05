Descuentos en carnicería: estos son los días clave para comprar carne barata en EEUU

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El gasto en proteínas representa uno de los sectores de mayor peso en el presupuesto de alimentación, por lo que conocer la dinámica interna de abastecimiento de los comercios permite optimizar las compras. Trabajadores del área de abastos y carniceros de diferentes establecimientos comerciales han señalado que la gestión de inventarios determina momentos específicos en la semana donde se aplican descuentos en carnicería sobre cortes frescos, facilitando la adquisición de estos productos a precios menores a los habituales.

La mitad de semana y la liberación de espacio

De acuerdo con reportes del sector basados en testimonios de trabajadores, los días martes y miércoles concentran las rebajas más significativas en piezas cárnicas. Este fenómeno responde a la necesidad de los supermercados de vaciar los mostradores y neveras antes de recibir los despachos grandes programados para surtir la demanda del fin de semana. Durante estos dos días, cortes como bistecs y asados reciben modificaciones de precio a la baja para acelerar su salida, manteniendo las condiciones aptas para el consumo inmediato o para su congelación.

El factor horario y las primeras horas de la jornada

La planificación del momento de compra no se limita al día, sino también al horario de llegada al establecimiento. Los empleados encargados del etiquetado explican que la colocación de los adhesivos con los nuevos precios reducidos se ejecuta durante las primeras horas de la mañana, antes del incremento en el flujo de clientes. Acudir en el horario de apertura incrementa las posibilidades de acceder a la mercancía rematada antes de que se agote el inventario disponible.

Fechas de comercialización y contacto con el personal

La rotación de mercancía está guiada por las fechas de venta recomendada impresas en los empaques. Los artículos que se aproximan al límite estipulado son marcados prioritariamente con rebajas especiales para evitar pérdidas materiales en la tienda. Asimismo, el personal de carnicería constituye una fuente directa de información sobre el cronograma de surtido y la aplicación de promociones especiales, por lo que la consulta directa facilita la detección de variaciones en el inventario.

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